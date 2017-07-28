Назначена дата публичных слушаний по изменению Генплана Рязани

Сегодня, 27 июля, на заседании Рязанской городской Думы депутаты утвердили дату публичных слушаний по изменению Генплана Рязани. Слушания состоятся 4 сентября в 18.00 по адресу: г. Рязань, ул. Радищева, д.28.

Будут обсуждаться изменения, касающиеся функционального зонирования территории, расположенной в районе Лесопарка. Предполагается перевести зону прочих обслуживающих и деловых объектов на зону прочих объектов транспортной инфраструктуры.

«Данные публичные слушания очень важные, ведь речь идет о переводе в необходимую зону небольшой полоски земли для установления причальной группы, – отметил глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов. – Причальная группа давно нужна городу, поскольку она поможет более активно развивать туризм. Сейчас суда с большим водоизмещением и большим количеством пассажиров проходят мимо Рязани. Эту ситуацию необходимо исправлять».