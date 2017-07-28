05:12 МСК
Пятница
28 / 07 / 2017
Выпуск № 136 (5423)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
122

Назначена дата публичных слушаний по изменению Генплана Рязани

16:34 / Общество

Сегодня, 27 июля, на заседании Рязанской городской Думы депутаты утвердили дату публичных слушаний по изменению Генплана Рязани. Слушания состоятся 4 сентября в 18.00 по адресу: г. Рязань, ул. Радищева, д.28.

Будут обсуждаться изменения, касающиеся функционального зонирования территории, расположенной в районе Лесопарка. Предполагается перевести зону прочих обслуживающих и деловых объектов на зону прочих объектов транспортной инфраструктуры.

«Данные публичные слушания очень важные, ведь речь идет о переводе в необходимую зону небольшой полоски земли для установления причальной группы, – отметил глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов. – Причальная группа давно нужна городу, поскольку она поможет более активно развивать туризм. Сейчас суда с большим водоизмещением и большим количеством пассажиров проходят мимо Рязани. Эту ситуацию необходимо исправлять».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Звание «Почетного гражданина города Рязани» присвоено участнику Великой Отечественной войны

В Рязанской области налоговики о пенсионерах и больных заботятся

За вклад в развитие города рязанцы получат медаль Надежды Чумаковой

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
19:05
Троим рязанцам грозит уголовное наказание за хранение наркотиков
19:01
В Рязани задержали пьяного мужчину, разбившего стекло служебного автомобиля полиции
18:52
В Кораблинском районе стартовала эколого-историческая акция «Живи, родник, живи!»
18:37
Для рязанцев откроется музейно-выставочное пространство «Фотодом»
18:28
В Клепиковском районе дан старт экологическому проекту «Чистые озера»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы