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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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Рязанским врачам рассказали о том, что может последовать за «благодарностью»

17:32 / Общество
Автор фото: Михаил Скрипников | Рязанским врачам рассказали о том, что может последовать за «благодарностью»
Фото: Михаил Скрипников.

На базе городской больницы №10 прошел семинар, посвященный теме борьбы с коррупцией в медицинских учреждениях. В нем принял участие практически весь врачебный коллектив. Перед участниками семинара выступила начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Татьяна Волкова. Она в подробностях рассказала о том, какие юридические «подводные камни» могут подстерегать врачей в их взаимодействии с пациентами. В частности, были описаны явления конфликта интересов, взятки, административного правонарушения и многое другое. Врачи и медсестры могли задать интересующие их вопросы и разъяснить для себя сложные для толкования статьи законодательства. Регулярные встречи представителей прокуратуры с медицинским сообществом практикуются уже больше года.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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