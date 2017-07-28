На базе городской больницы №10 прошел семинар, посвященный теме борьбы с коррупцией в медицинских учреждениях. В нем принял участие практически весь врачебный коллектив. Перед участниками семинара выступила начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Татьяна Волкова. Она в подробностях рассказала о том, какие юридические «подводные камни» могут подстерегать врачей в их взаимодействии с пациентами. В частности, были описаны явления конфликта интересов, взятки, административного правонарушения и многое другое. Врачи и медсестры могли задать интересующие их вопросы и разъяснить для себя сложные для толкования статьи законодательства. Регулярные встречи представителей прокуратуры с медицинским сообществом практикуются уже больше года.
Рязанским врачам рассказали о том, что может последовать за «благодарностью»
17:32 27.07.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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