Рязанским врачам рассказали о том, что может последовать за «благодарностью»

На базе городской больницы №10 прошел семинар, посвященный теме борьбы с коррупцией в медицинских учреждениях. В нем принял участие практически весь врачебный коллектив. Перед участниками семинара выступила начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Татьяна Волкова. Она в подробностях рассказала о том, какие юридические «подводные камни» могут подстерегать врачей в их взаимодействии с пациентами. В частности, были описаны явления конфликта интересов, взятки, административного правонарушения и многое другое. Врачи и медсестры могли задать интересующие их вопросы и разъяснить для себя сложные для толкования статьи законодательства. Регулярные встречи представителей прокуратуры с медицинским сообществом практикуются уже больше года.