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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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Обманутым рязанским дольщикам предоставят бесплатную юридическую помощь

17:47 / Власть

Об этом информирует рязанское региональное отделение ООО «Ассоциация юристов России». Такое поручение в рамках решения проблемы по объектам незавершенного строительства давал глава региона Николай Любимов.

«Проработать с рязанским отделением Ассоциации юристов России возможность предоставления для обманутых дольщиков бесплатной юридической помощи», – такое поручение дал глава региона Николай Любимов заместителю председателя правительства области Алексею Тюменеву в рамках мероприятий по решению проблемы по объектам незавершенного строительства.

Люди должны иметь возможность прийти и посоветоваться, получить квалифицированную помощь, – отметил Николай Любимов.

По информации регионального отделения Ассоциации юристов России, Дни бесплатной юридической помощи проводятся в Рязани в последнюю пятницу каждого месяца. Благодаря достигнутой договоренности, принято решение о выделении специального времени бесплатной юридической помощи для обманутых дольщиков. Так, 28 июля 2017г. с 11.00- до 13.00 за бесплатной консультацией смогут обратиться все жители Рязанской области, являющиеся участниками долевого строительства незавершенных в срок жилых объектов. Кроме того, прорабатывается вопрос о создании «Горячей линии» для этих граждан.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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