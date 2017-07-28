Обманутым рязанским дольщикам предоставят бесплатную юридическую помощь

Об этом информирует рязанское региональное отделение ООО «Ассоциация юристов России». Такое поручение в рамках решения проблемы по объектам незавершенного строительства давал глава региона Николай Любимов.

«Проработать с рязанским отделением Ассоциации юристов России возможность предоставления для обманутых дольщиков бесплатной юридической помощи», – такое поручение дал глава региона Николай Любимов заместителю председателя правительства области Алексею Тюменеву в рамках мероприятий по решению проблемы по объектам незавершенного строительства.

Люди должны иметь возможность прийти и посоветоваться, получить квалифицированную помощь, – отметил Николай Любимов.

По информации регионального отделения Ассоциации юристов России, Дни бесплатной юридической помощи проводятся в Рязани в последнюю пятницу каждого месяца. Благодаря достигнутой договоренности, принято решение о выделении специального времени бесплатной юридической помощи для обманутых дольщиков. Так, 28 июля 2017г. с 11.00- до 13.00 за бесплатной консультацией смогут обратиться все жители Рязанской области, являющиеся участниками долевого строительства незавершенных в срок жилых объектов. Кроме того, прорабатывается вопрос о создании «Горячей линии» для этих граждан.

Источник: сайт правительства Рязанской области