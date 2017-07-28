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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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Ежегодно летом каждый 10-й ребенок в Рязанской области обращается за медпомощью

18:01 / Актуально

Об этом сообщается на сайте регионального минздрава. Детский травматизм – очень важная и серьезная проблема, особенно в период летних каникул, когда у детей много свободного времени, они чаще находятся на улице и остаются без присмотра взрослых. Актуальная проблема – и падение детей с высоты: гаражей, заборов, с деревьев, сараев и других сооружений. С начала года зарегистрировано 10 подобных случаев, в которых пострадали 11 детей.

Одна шестая часть детского населения региона обращалась за медицинской помощью по поводу ожогов. Причиной ожога ребенка была горячая жидкость, которую взрослые беззаботно оставляют на краю плиты, стола или ставят на пол. Самые маленькие дети чаще всего получают ожоги при опрокидывании на себя посуды с горячим содержимым, когда на какое-то мгновение остаются без родительского внимания.

Наиболее распространены среди детского населения травмы, связанные с укусами животных. Летом текущего года зафиксированы укусы детей ежами и змеями.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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