В Рязани открыли мемориальную доску известному футболисту Вячеславу Егорову

Сегодня на фасаде здания областного совета спортобщества «Россия» (Маяковского, 44) установили мемориальную доску известному футболисту, вратарю Вячеславу Егорову.

На церемонии открытия доски присутствовали семья футболиста: вдова Антонина Петровна, дочь Галина, внук Кирилл. В церемонии приняли участие заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта области Павел Гамзин, руководители и игроки ФК «Рязань», ЖФК «Рязань-ВДВ», известные тренеры, футбольная общественность региона и ветераны спорта.

Вячеслав Георгиевич Егоров родился 17 февраля 1941 года в Рязани. В состав команды мастеров области «Труд» вошел, когда ему было 19 лет. Год спустя был признан лучшим игроком. Затем Егоров выступал за воронежский «Труд», за дочернюю команду ЦСКА – серпуховскую «Звезду». Один сезон Вячеслав Егоров провел в столичном «Спартаке». А за рязанскую команду мастеров «Спартак» в общей сложности отыграл 14 сезонов. И в 1965 году помог ей занять первое место в Первенстве СССР по классу «Б». Кроме того, Егоров входил в состав сборной команды РСФСР.

В 1967 году Вячеславу Егорову было присвоено почетное звание «Мастер спорта СССР по футболу». После завершения карьеры игрока тренировал детей, завоевывая вместе с ними различные награды. Параллельно и сам выступал на областных соревнованиях. Вячеслав Егоров скончался в 1984 году.

По решению Федерации футбола Рязанской области ежегодно в феврале проводятся соревнования по мини-футболу, посвященные памяти легендарного рязанского вратаря.