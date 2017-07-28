Волонтеры Путятинского района отремонтируют переходы через водоемы в деревнях и селах

Волонтерский отряд «Доброе сердце», в который входят молодые сотрудники «Путятинского линейного производственного УМГ», объявил о начале реализации проекта «Реальная помощь селу»

В рамках проекта добровольцы отремонтируют мосты и переходы через водоемы в деревнях и селах, где преобладает пожилое население. Кроме того, отряд будет оказывать помощь жителям в ремонте изгородей, домов, обустройстве придомовых территорий.

Обсудить планы отряда его члены решили вместе с жителями района. Презентация проекта прошла в актовом зале газокомпрессорной станции. На нее собрались представители администрации района, активные жители села Путятино, пенсионеры. Все вместе наметили первоочередные дела, которые ждут волонтерских рук.

Идея проекта «Реальная помощь селу» принадлежит профсоюзной организации филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Путятинское линейное производственное управление магистральных газопроводов». По словам председателя профсоюзного комитета Алексея Першина, коллектив предприятия решил предложить свою помощь в решении поставленной главой региона Николаем Любимовым задачи создания в сельской местности комфортных условий для жизни.

– Почти каждый третий житель Рязанской области – старше 60 лет, а значит из 7,2 тысячи человек, проживающих в Путятинском районе, 2,4 тысячи – пенсионеры. Проживая в сельской местности, в отдаленных населенных пунктах, они не всегда могут самостоятельно преодолеть возникающие трудности, справиться с ними поможет наш волонтерский отряд, – поясняет Алексей Першин.

Теперь отряд планирует отремонтировать в селе Путятино переход через реку Ворша на улице Чапаева, мостик по улице Первого Мая, пешеходный переход по улице Победы. А также восстановить пешеходный мост через овраг, соединяющий две улицы в селе Глебово. В сентябре молодежный строительный отряд «Доброе сердце» примет участие в месячнике, посвященном Дню пожилых людей. В его рамках пройдут работы по ремонту на усадьбах пенсионеров.