В регионе состоялась инновационная агропромышленная выставка-форум «День поля Рязанской области – 2017»

На основной площадке в селе Житове Рыбновского района специалисты сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств региона смогли ознакомиться с современной сельхозтехникой.

Выставку посетили также глава региона Николай Любимов, заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, первый заместитель председателя правительства региона Сергей Самохин, министр сельского хозяйства и продовольствия области Виталий Артемов.

На выставке было представлено свыше 100 единиц техники и оборудования отечественного и иностранного производства, препараты для обработки культур, стенды с достижениями аграрной науки.

В рамках «Дня поля» состоялось большое совещание по подготовке и проведению уборки урожая и осеннего комплекса работ в 2017 году. На совещании Николай Любимов и министр сельского хозяйства области Виталий Артемов ответили на многочисленные вопросы аграриев.

Глава региона также посетил поселок для молодых семей в селе Ильинском, построенный на средства федерального, областного бюджетов и Росагролизинга сельхозпредприятием АПК «Русь». По программе комплексной компактной застройки здесь уже возведено 10 индивидуальных жилых домов, заложено еще 10. Всего в Ильинском предполагается возвести 50 типовых одноэтажных домов.

В одном из таких домов живет семья Курниковых. Хозяева познакомили Николая Любимова и гостей с бытовыми условиями.