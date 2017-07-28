В Клепиковском районе дан старт экологическому проекту «Чистые озера»

Трудовой коллектив Спиринской общеобразовательной школы вместе с жителями района привел в порядок прибрежную зону озера Пьявица Бусаевского сельского поселения. Акция дала старт разработанному педагогами проекту «Чистые озера», который предполагает расчистку прибрежных зон водоемов района с привлечением общественности.

По мнению инициатора проекта учителя Надежды Ширшиковой, предложение коллектива важно не только с точки зрения сохранения экологии, но и для воспитания подрастающего поколения.

– Я живу в Бусаевском поселении. Проблема загрязнения водных объектов, на которых отдыхают в летний период жители поселения и приезжие, стоит очень остро. Территория вокруг водоемов не убирается планово. Благодаря неравнодушным гражданам, а также волонтерам, которые при поддержке администрации района проводят экологические акции, обстановка заметно улучшилась. Но проблема по уборке и утилизации мусора еще существует. Поэтому мы инициировали проект «Чистые озера». Мы хотим внести свой вклад в общее дело, поддержать главу региона Николая Любимова, который задачу по сохранению окружающей среды ставит в число первоочередных, на практике показать, что значит ценить и беречь природные достопримечательности области, повысить ответственность населения за сохранение природы родного края как части национального богатства, – рассказала Надежда Ширшикова.

Наведение порядка в прибрежной зоне озера Пьявица стало первым шагом проекта. В экологической акции приняли участие жители поселения, волонтеры детской общественной организации «Лист», члены молодежной администрации и гости района, которым небезразлична судьба озера. Во время уборки с берегов озера были собраны выброшенные пластиковые и стеклянные бутылки, консервные банки, палки, полиэтиленовые пакеты. В дальнейшем организаторы планируют заняться очисткой и других водоемов района и надеются, что их инициатива найдет отклик во всей области.