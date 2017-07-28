Для рязанцев откроется музейно-выставочное пространство «Фотодом»

Первым проектом «пространства» на ул. Почтовой, 58 станет интерактивная выставка «Параллели», объединяющая молодых рязанских художников, фотографов, скульпторов, дизайнеров, поэтов, музыкантов и танцоров, которая будет три дня радовать горожан насыщенной программой – от чтения стихов до стрит-арта и перфомансов.
Цель выставки – на еще не оформившейся городской площадке показать инициативу и многообразие молодого рязанского искусства; познакомить интересных авторов и исполнителей с публикой, вдохновить юных творцов, поддержать талантливых молодых людей.
По словам куратора проекта Манана Оганян, официальное открытие «Фотодома» в статусе муниципального учреждения культуры состоится после окончания капитального ремонта в здании, ориентировочно осенью. Сейчас же, ко Дню города, организаторы и участники своими силами и на свой вкус в течение двух недель подготавливали площадку к открытию выставки.
Наряду с работами молодых участников выставки будут представлены работы уже признанных, состоявшихся и известных в Рязани мастеров.
В рамках открытия выставки планируется три презентации – официальная, «молодежная» и «интеллектуальная».
Программа работы выставки
28 июля, 14.00 – официальное открытие выставки. Фотография, рисунок,
иллюстрация, дизайн, живопись, поэзия. Выступление джазового дуэта «Мохито».
15.00 – выступление поэтессы Анны Бобровской. Выступление чтецов Натальи Юдаковой и Святозара Вячеславова.
29 июля, 17.00 – молодежное открытие. Уличное искусство.
Выступление «Диджей школы Олега Афонина», выступление танцевальной команды «Chief Rocka Crew».
30 июля, 16.00 – интеллектуальное открытие.
Фотография, скульптура, перформанс. Выступление музыкальной формации «Жуир». Выступление театра «ДОМ».
Источник: сайт «Вездекультура»