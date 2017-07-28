Для рязанцев откроется музейно-выставочное пространство «Фотодом»

Первым проектом «пространства» на ул. Почтовой, 58 станет интерактивная выставка «Параллели», объединяющая молодых рязанских художников, фотографов, скульпторов, дизайнеров, поэтов, музыкантов и танцоров, которая будет три дня радовать горожан насыщенной программой – от чтения стихов до стрит-арта и перфомансов.

Цель выставки – на еще не оформившейся городской площадке показать инициативу и многообразие молодого рязанского искусства; познакомить интересных авторов и исполнителей с публикой, вдохновить юных творцов, поддержать талантливых молодых людей.

По словам куратора проекта Манана Оганян, официальное открытие «Фотодома» в статусе муниципального учреждения культуры состоится после окончания капитального ремонта в здании, ориентировочно осенью. Сейчас же, ко Дню города, организаторы и участники своими силами и на свой вкус в течение двух недель подготавливали площадку к открытию выставки.

Наряду с работами молодых участников выставки будут представлены работы уже признанных, состоявшихся и известных в Рязани мастеров.

В рамках открытия выставки планируется три презентации – официальная, «молодежная» и «интеллектуальная».

Программа работы выставки

28 июля, 14.00 – официальное открытие выставки. Фотография, рисунок,

иллюстрация, дизайн, живопись, поэзия. Выступление джазового дуэта «Мохито».

15.00 – выступление поэтессы Анны Бобровской. Выступление чтецов Натальи Юдаковой и Святозара Вячеславова.

29 июля, 17.00 – молодежное открытие. Уличное искусство.

Выступление «Диджей школы Олега Афонина», выступление танцевальной команды «Chief Rocka Crew».

30 июля, 16.00 – интеллектуальное открытие.

Фотография, скульптура, перформанс. Выступление музыкальной формации «Жуир». Выступление театра «ДОМ».

Источник: сайт «Вездекультура»