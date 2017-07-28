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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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В Кораблинском районе стартовала эколого-историческая акция «Живи, родник, живи!»

18:52 / Экология
В Кораблинском районе стартовала эколого-историческая акция «Живи, родник, живи!»

Она стала частью проекта «Родники родного края – источник живительной силы», созданного трудовыми коллективами предприятий ООО «Грант» и ООО «Кораблинский каменный карьер». Проект предполагает привести в порядок родники, расположенные на территории района. По словам организаторов, главные задачи проекта – обеспечить жителей чистой природной питьевой водой и научить молодежь бережному отношению к природному богатству.

– Вода – основа жизни. Глава региона Николай Любимов ставит задачу сохранить водные объекты рязанского края. Наш проект как раз нацелен на ее решение, - говорит Сергей Салынов, начальник производства ООО «Гранд».

Первым был благоустроен родник, расположенный рядом с памятником археологии XII–XIII веков Княжовским городищем. Более 200 человек из ближайших населенных пунктов собрались, чтобы принять участие в экологической акции. К ним присоединились представители районной администрации, сотрудники предприятий. В склоне были вырезаны ступеньки и укреплены деревом и щебнем, возле родника обустроили площадку, установили скамейки. После этого состоялось освящение родника и праздничное чаепитие.

Благоустройство родников в рамках проекта «Родники родного края – источник живительной силы» продолжится. Организаторы планируют привести в порядок все известные родники района.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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