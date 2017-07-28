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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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В Рязани задержали пьяного мужчину, разбившего стекло служебного автомобиля полиции

19:01 / Общество

25 июля в социальных сетях, а затем и в некоторых СМИ, появилась информация, что на площади Ленина в Рязани задержан пьяный гражданин, который разбил стекло в служебном автомобиле полиции. При этом указывалось, что мужчина якобы является сотрудником полиции, что не соответствует действительности.

Установлено, что вечером 25 июля патрульные полицейские заметили на пересечении улиц Маяковского и Первомайского проспекта мужчину, предположительно находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили и проводили к служебному автомобилю, чтобы доставить в отдел органов внутренних дел и провести медицинское освидетельствование на состояние опьянения. По пути к отделу в районе площади Ленина задержанный, находясь в салоне автомобиля, начал вести себя агрессивно и разбил боковое стекло. Для фиксации происшествия на место прибыл дежурный офицер полиции.

Задержанным оказался 45-летний бывший сотрудник ФСИН России, проживающий в селе Алеканово Рязанского района. На нарушителя составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ, по которой предусмотрен штраф до 1000 рублей, либо административный арест до 15 суток, сообщает сайт регионального УМВД России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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