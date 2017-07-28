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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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Троим рязанцам грозит уголовное наказание за хранение наркотиков

19:05 / Общество

В течение дня сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по области совместно с коллегами из отдела МВД России по Московскому району Рязани пресекли три факта незаконного оборота наркотиков.

На улице Юбилейной полицейские задержали 39-летнего безработного рязанца. Оказалось, что мужчина ранее был судим за сбыт наркотиков. При личном досмотре у него в одежде обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Согласно результатам исследования, проведенного в экспертно-криминалистическом центре УМВД, изъятое – героин массой 3 грамма.

На Московском шоссе оперативники остановили для проведения личного досмотра двух жительниц областного центра 31 и 33-х лет, которые подозревались в незаконном обороте наркотиков. Женщины также имели судимости, одна – за сбыт наркотиков, вторая – за кражу и мошенничество. У каждой из них изъяты свертки с героином общей массой 3 грамма.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст.228 УК РФ: незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, за что предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Проводится расследование, сообщает сайт регионального УМВД России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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