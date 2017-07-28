В Рязанской области врачи автопоезда «Забота и здоровье» осмотрели более 150 человек

Сегодня социальный автопоезд «Забота и здоровье» побывал в селе Енкаево Кадомского района. В состав автопоезда вошли специалисты ведущих медицинских организаций области, представители министерства социальной защиты населения региона и областного отделения Пенсионного фонда РФ.

Во время выезда врачи осмотрели 157 человек. Взрослым пациентам было дано 311 консультаций, проведено 51 диагностическое исследование. В результате 18 пациентов получили направления на дальнейшие консультации, а 13 – на госпитализацию.

28 июля автопоезд отправится в село Азеево Ермишинского района, сообщает сайт регионального министерства здравоохранения.