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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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В Рязанской области врачи автопоезда «Забота и здоровье» осмотрели более 150 человек

19:09 / Здоровье

Сегодня социальный автопоезд «Забота и здоровье» побывал в селе Енкаево Кадомского района. В состав автопоезда вошли специалисты ведущих медицинских организаций области, представители министерства социальной защиты населения региона и областного отделения Пенсионного фонда РФ.

Во время выезда врачи осмотрели 157 человек. Взрослым пациентам было дано 311 консультаций, проведено 51 диагностическое исследование. В результате 18 пациентов получили направления на дальнейшие консультации, а 13 – на госпитализацию.

28 июля автопоезд отправится в село Азеево Ермишинского района, сообщает сайт регионального министерства здравоохранения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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