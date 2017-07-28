За пять лет из аварийных домов в Рязанской области расселено 6,5 тыс. человек

Такие данные опубликованы на сайте регионального правительства. 26 июля состоялось совещание с субъектами РФ по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, которое в режиме видеоселектора провел заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис. Рязанскую область на совещании представили и.о. заместителя председателя правительства региона Андрей Савичев, министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов, начальник государственной инспекции жилищного и строительного надзора Иван Миронов.

Открывая совещание, заместитель министра строительства и ЖКХ, главный государственный жилищный инспектор РФ Андрей Чибис отметил, что особую озабоченность минстроя вызывает ситуация, сложившаяся в 23 регионах страны, где динамика выполнения адресных программ находится ниже общероссийских показателей, а в ряде субъектов – в зоне особого риска. Также Андрей Чибис подчеркнул, что перед регионами не ставится первостепенная задача построить дома в срок для отчетности, приоритетом является качество жилья, в которое переселятся граждане.

Плановые показатели адресной программы Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилья на 2013-2017 годы выполнены в полном объеме. На реализацию программы правительством области направлено около 3,38 млрд. рублей, из них – 2,06 млрд. – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ. Всего в программе участвовало 45 муниципальных образований Рязанской области. Расселено 6,5 тыс. граждан, проживающих в 465 аварийных домах, общей площадью более 108 тыс. кв. метров.