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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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Чтобы отправиться в отпуск за границу, жителю Рязанской области пришлось погасить задолженность на сумму около 100 тысяч рублей

19:21 / Общество

На исполнение в Пронский районный отдел судебных приставов Управления ФССП России по области поступил исполнительный документ о взыскании с гражданина П. задолженности по транспортному налогу за 2013 и 2014 годы на сумму свыше 95 тысяч рублей.

В добровольном порядке гражданин не желал оплачивать налоги. Поэтому судебный пристав-исполнитель применил к должнику комплекс мер принудительного исполнения. Установлено, что за должником не зарегистрировано имущество, подлежащее аресту, денег на расчетном счету у него также нет.

Одна из действенных мер, побуждающих должников к оплате долга, – временное ограничение на право выезда за пределы страны. В соответствии с требованиями законодательства судебный пристав вынес постановление о таком ограничении и отправил копию документа должнику.

Получив письмо, мужчина, который собирался в ближайшее время на заграничный курорт, сразу же оплатил всю сумму задолженности и исполнительский сбор, сообщает сайт регионального УФССП России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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