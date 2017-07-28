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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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В Рязанской области обсуждают вопросы сохранения культурного и природного наследия

19:38 / Культура
Сегодня в Константинове начала работу IV Всероссийская научно-практическая конференция «Охрана культурного и природного наследия: современные проблемы и пути их решения»
Автор фото: Елена Коренева | В Рязанской области обсуждают вопросы сохранения культурного и природного наследия
Фото: Елена Коренева.

В ее работе принимают участие представители музеев-заповедников и музеев-усадеб, природных заповедников, национальных парков, учреждений высшего образования, администраций муниципальных образований, общественных организаций и неравнодушные к сохранению наследия люди. География очных и заочных участников включает Рязанскую, Тульскую, Владимирскую, Московскую, Калужскую, Псковскую области, Москву, Санкт-Петербург и республику Северная Осетия-Алания.

С приветственным словом к участникам конференции обратились директор Государственного музея-заповедника С.А. Есенина Борис Иогансон, начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Олег Василькин, руководитель управления Росприроднадзора по Рязанской области Виктор Барабаш, представители региональных министерства по культуре и туризму и министерства природопользования.

Завтра в историко-культурном, природно-ландшафтном музее-заповеднике «Усадьба С.Н. Худекова» пройдет семинар «Реставрация, восстановление и поддержание облика парковых насаждений и исторических ландшафтов», «Ландшафтный дизайн парков». А 29 июля участники конференции примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 52-й годовщины с момента образования Государственного музея-заповедника С.А.Есенина.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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