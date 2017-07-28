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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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«Трактор-шоу» на «Дне поля Рязанской области-2017» назвал победителей

20:39 / Общество
Автор фото: Александр Королев | «Трактор-шоу» на «Дне поля Рязанской области-2017» назвал победителей
Фото: Александр Королев.

Трактористы прошли все испытания и правильно выполнили поставленные задачи. Лучшим по вождению трактора стал механизатор СПК «Мир» Андрей Кирин Александро-Невского района – ему присуждено 1-е место, второе – у тракториста Николая Тузлукова, представлявшего ООО «Свет» Ряжского района, третье место занял Владимир Малофеев из крестьянско-фермерского хозяйства «Зоринское» Ухоловского района. Министр сельского хозяйства и продовольствия области Виталий Артемов вручил победителям телевизоры. С победой механизаторов поздравил глава региона Николай Любимов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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