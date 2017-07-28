Мир нежный, зыбкий и любимый

«Передвижники» XXI века наследуют реалистическое мастерство и трепет перед красотой

«Он был так мастерски написан и столько в нем было обличающей правды, что, наверно, не один обыватель, хоть на мгновение, почувствовал свое ничтожество перед лицом этой честной и грубой действительности». Эти строки – фрагмент книги Натальи Кончаловской, внучки одного из величайших русских реалистов В. Сурикова. В биографии художника «Дар бесценный» Наталья Петровна описывает многие поворотные для русского общества и культуры события – в том числе и яркую выставку Товарищества передвижников 1878 года. Увидеть работы И. Репина, А. Куинджи, И. Крамского и других членов знаменитого общества живописцев тогда съехались писатели и артисты, светские львы и модницы, курсистки и студенты и, конечно, коллекционеры картин, среди которых был П. Третьяков, основатель одноименной галереи. Интерес общества был понятен: «передвижники» показывали русскую жизнь во всех, даже печальных ее проявлениях, – и их мастерство и видение цвета были безупречными. Цитата Н. Кончаловской – об одной из самых сложных для восприятия картин выставки, о «Кочегаре» Н. Ярошенко.

Современные «передвижники», основавшие свое общество в 2005 году в Санкт-Петербурге, не столь устремлены к социальной проблематике. В век, когда самые острые события отражают репортажные фотографии и снимки очевидцев, последователи живописцев XIX века стремятся прежде всего сохранить традиции реалистической техники – и запечатлеть мир, который находится за рамками сюжетов о злободневном и чрезвычайном. Мир неторопливый и наполненный своими проблемами и радостями.

Авторы «Товарищества» представляют не только города Центральной России, но и Сибирь и Дальний Восток. Для них это 70-я по счету выставка, объединившая более 60 работ. Русские виды и европейские «туристические» пейзажи, портреты знаменитостей или случайных знакомых, христианские сюжеты – неполный список тем картин. И в каждую работу, как и в XIX веке, хочется вглядываться, ища интересные детали или просто любуясь. Огромная нежная пастель Ю. Белозерского «Горизонт далекий, круглый» манит кисейными оттенками марева, а «Дорога на восток» А. Авдеева погружает в атмосферу зябких летних сумерек подобно работам А. Куинджи. И, наверное, рязанцам придутся по сердцу сияющие в закатном солнце огненные березы М. Ковалевой. Ведь это тоже маленькая история о мире, понятном каждому, и при этом таком добром и удивительном.

Познакомиться с работами петербургского «Товарищества передвижников» можно будет в областном художественном музее имени И.П. Пожалостина до 20 августа.