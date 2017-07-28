«Бронзовая» Глонти!

Есть такая картина «Девочка на шаре», посвященная юной акробатке. А про баскетболистку Нину Глонти можно смело писать картину «Девушка и мяч». Потому что она с ним не расстается уже более десяти лет

Нина родилась в Рязани и до определенного возраста вообще понятия не имела, что такое баскетбол и как в него играть. Она училась в школе, занималась гимнастикой, большим теннисом, плаванием. Но, как часто бывает в юности, однажды девочке наскучили эти виды спорта.

И как-то мама по совету коллеги решила сводить дочку на баскетбольную секцию в лицей №4 (сейчас эта секция преобразовалась в СДЮСШОР «Единство»). И не прогадала.

– Я даже помню этот момент… Мне было лет 9-10, и я пришла просто посмотреть на тренировку, чтобы понимать, на что я подписываюсь. Там-то я и встретилась с моим первым тренером – Натальей Викторовной Булаевой, которая уже потом возилась с нами, как со своими собственными детьми, – вспоминает Нина.

Когда юной и перспективной баскетболистке исполнилось 13 лет, ее с подругой пригласили в московскую команду «Глория». Это было трудное решение для родителей Нины, ведь нужно было сделать выбор, поверить в своего ребенка и переехать в столицу, чтобы девочка могла развивать свой талант. И они не ошиблись.

– Сначала мы уехали в Москву с папой. Мама очень переживала по этому поводу, оставляла все свои дела и каждые выходные приезжала к нам, готовила еду на неделю, стирала… Но теперь, к счастью, мы все вместе, и за это я благодарю судьбу и моих мудрых родителей. Большое им спасибо, потому что более сильных людей я не видела в жизни: отправить своего ребенка в 13 лет в неизвестность, поверить в мои силы! – рассказывает девушка.

В Москве Нина Глонти узнала, что такое «взрослый баскетбол» и сколько сил нужно отдать, чтобы овладеть его мастерством. Из «Глории» она вскоре перешла в другую команду под названием «Тринта». Рязанка много работала над собой, выполняя все указания тренеров, ведь она знала: нельзя подвести своих родителей. Да и просто Нина жила баскетболом! Она всем сердцем полюбила эту игру… Наверное, именно поэтому ей и удалось сначала попасть в сборную Москвы, а потом уже и юношескую сборную России, где она играла с девочками, которые на год старше ее.

– Для меня это была огромная ответственность. Ведь я тогда всего три года занималась баскетболом на том уровне, на котором игроки в сборной занимались уже по 7-8 лет, – вспоминает Нина. – Тогда мне сильно повезло, потому что тренер Людмила Михайловна Корненкова взяла меня в команду на чемпионат Европы. Мы тогда заняли третье место! Но для меня, конечно, это уже была победа, а не «бронза».

Это был незабываемый опыт для юной рязанской баскетболистки. И начало большого пути… В 18 лет она становится капитаном сборной России! Причем выбрала ее именно команда.

– Нам велели провести голосование среди игроков. И когда мы пришли на тренировку, девочки назвали мое имя. Для меня это было, честно сказать, очень неожиданно, но приятно. А этим летом перед первенством Европы мы снова должны были выбрать капитана. Мы с коллегами сговорились голосовать за другую девочку, но в итоге тренеры снова назвали меня. Что ж, буду нести свое «бремя повышенной ответственности» и дальше, – шутит с улыбкой Нина.

Наверное, в этом единении и есть главная сила их команды, которая помогает им успешно выступать на международных соревнованиях. По словам капитана, залог успеха – в характере, в умении биться до последнего. Бывало и так, что россиянки позволяли соперникам оторваться вперед на десять очков и больше, но наши девушки не вешали носа, отыгрывались и побеждали.

Недавно в Португалии финишировало молодежное первенство Европы по баскетболу среди девушек. Сборная России завоевала там свою очередную европейскую «бронзу». В матче за 3-е место сборная России разгромила француженок – 80:59. Наша 20-летняя землячка отыграла в «бронзовой» встрече 22 минуты 7 секунд, за которые набрали 9 очков. В августе у команды начнутся тренировочные сборы и подготовка к Кубку России.

– Пока я себя вижу только в баскетболе. Сейчас я играю за московский профессиональный клуб «МБА», – говорит Нина Глонти. – Этот спорт дал и дает мне очень многое, никогда бы не могла подумать, что так бывает. Я пошла учиться на тренера, чтобы не расставаться с любимым делом. Начинающим баскетболистам мне хочется пожелать терпения, крепких нервов и беречь здоровье. Никогда не отступайте от цели. И даже если порой очень не хочется тренироваться, обернитесь назад и вспомните, сколько всего вами уже сделано. Вы тренируетесь для себя, чтобы развиваться и становиться лучше с каждым днем.

Свободного времени у девушки почти нет. Но когда оно появляется в промежутке между тренировками, играми и выездами, она старается проводить его с семьей или друзьями. Но порой, по словам Нины, сил хватает только на то, чтобы полежать в кровати.

– Физическая усталость почти не чувствуется, но вот моральная – очень даже, – отмечает баскетболистка. – Особых увлечений у меня нет. Но с детства есть мечта: хочу открыть приют для бездомных животных, чтобы все они понимали, что такое тепло, забота и дом. Надеюсь, когда-нибудь она сбудется…