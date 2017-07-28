Что новенького?

Молодой библиотекарь из Рязани получила грант на всероссийском форуме «Таврида».

Дарья Фролова участвовала в третьей смене – «Молодые писатели, поэты, критики и библиотекари». Ее проект «Культурная монополия» нацелен на обучение молодых библиотекарей области проектной деятельности с помощью разработанной имитационной игры.

– «Конвейер проектов» на «Тавриде» – это шанс для молодежи реализовать свои идеи, – рассказывает Дарья. – Я рада, что мой проект оценили. Он представляет собой игру, участники которой получат теоретические, а главное, практические навыки проектной деятельности. Молодые библиотекари будут учиться ведению проектов от идеи к реализации, научатся взаимодействовать с коллегами, спонсорами, волонтерами и другими участниками процесса. Научатся придумывать и реализовывать свои идеи.

Кроме Дарьи, свои проекты в третьей смене защищали еще две рязанки: молодой библиотекарь Маргарита Носкова (Межрегиональный фестиваль молодежной поэзии «Муза») и молодой поэт и журналист Мария Тухватулина («Антология рязанской поэзии»).