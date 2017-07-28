Совет для саморазвития

Анна малашина,

член совета ррдоо «Лист», руководитель молодежного проекта «Профстарт»:

– Выбирайте только те дела, которые вам искренне нравятся. И если вы за них беретесь, то вкладывайте силы и душу по максимуму. Будьте смелыми: создавайте проекты, презентуйте их на форумах «Территория смыслов», «Таврида» и других. Вы не представляете, скольким людям они могут понравиться! Заявляйте о себе на муниципальных, региональных и всероссийских мероприятиях, знакомьтесь там с новыми людьми и обменивайтесь опытом. Это все формирует вас как личность.