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Выпуск № 136 (5423)
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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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Совет для саморазвития

00:01 / Наше время
Совет для саморазвития

Анна малашина,
член совета ррдоо «Лист», руководитель молодежного проекта «Профстарт»:

– Выбирайте только те дела, которые вам искренне нравятся. И если вы за них беретесь, то вкладывайте силы и душу по максимуму. Будьте смелыми: создавайте проекты, презентуйте их на форумах «Территория смыслов», «Таврида» и других. Вы не представляете, скольким людям они могут понравиться! Заявляйте о себе на муниципальных, региональных и всероссийских мероприятиях, знакомьтесь там с новыми людьми и обменивайтесь опытом. Это все формирует вас как личность.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 136 (5423) от 28 июля 2017 года
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