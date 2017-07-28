Скидка зависит от вас

На что нужно обращать внимание при получении полиса ОСАГО, чтобы не остаться внакладе

Автолюбителям непросто разобраться в тонкостях законов, регулирующих взаимоотношения со страховщиками. Обычно при страховании автогражданской ответственности водители полагаются на страховую компанию и выкладывают за полис ОСАГО сумму, которую называют страховщики. Жизнь подкидывает нам примеры, которые свидетельствуют о том, что многим приходится значительно переплачивать за полис только потому, что они доверяются страховой компании, а сами в детали договора не вникают.

Автолюбитель со стажем Вадим Захаров на собственном опыте испытал, что влечет за собой беспечное отношение к получению полиса ОСАГО в страховой компании:

– ОСАГО сейчас – настоящая головная боль для многих автолюбителей. Больше всего водителей волнует вопрос стоимости полиса. Когда я обратился в страховую компанию за полисом, мне выставили счет в 7500 рублей. Я, естественно, возмутился, поскольку мой водительский стаж – двадцать лет безаварийного вождения, максимальный коэффициент скидки КБМ (коэффициент «бонус-малус»), соответствующий 13-му классу. В страховой мне объяснили, что кто-то ранее некорректно ввел в таблицу расчетов мой класс и все обнулилось. На восстановление справедливости я потратил пять дней и в итоге заплатил за полис ОСАГО 3500 рублей.

Ко мне часто обращаются водители с просьбой – разъяснить, как снизить стоимость полиса ОСАГО. Ответ простой – заходите на сайт Российского союза автостраховщиков (РСА). Там вся необходимая информация. Узнайте свой класс и смело пишите заявление страховщикам о восстановлении вашего КБМ. Если стаж безаварийного вождения более 7-10 лет, то можно по праву претендовать на скидки.

И напоследок еще очень важная тонкость о том, что, если вы прерываете использование вашего полиса ОСАГО в течение года, скидку вы не получите.

Удачи за рулем!