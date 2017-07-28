Южный выезд

В Рязани дорожники приступили к капитальному ремонту Куйбышевского шоссе

В рамках дорожно-ремонтной кампании в Рязани подрядчики приступили к капитальному ремонту самого крупного объекта этого года – Куйбышевского шоссе, а также к замене асфальтобетонного покрытия на улице 10-я Линия. Таким образом, по состоянию на начало текущей недели строительно-монтажные работы ведутся на 12 участках муниципальных автомобильных дорог, на завершающем этапе – пять объектов. Об этом информирует управление благоустройства города.

В частности, основные виды ремонтных работ выполняются на улицах Разина, Трудовой, Большой, Урицкого, Юннатов, 6-й Линии, Северном и Южном переулках, Первомайском проспекте, проезде Яблочкова, 10-й Линии и Куйбышевском шоссе. Работы по обустройству дорожной инфраструктуры продолжаются на Старообрядческом проезде, улицах Станкозаводской, Высоковольтной, Чкалова, на участке дороги от улицы Октябрьской до проезда Шабулина.

Заделаны выбоины в асфальтобетонном покрытии на участках автомобильных дорог по улицам Васильевской, Кудрявцева, Новоселов, Пролетарской, Чапаева и Черновицкой на площади около 160 кв. метров.