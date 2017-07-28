Свой номер

Скоро автовладельцы смогут сами выбирать государственные регистрационные знаки для автомобиля

В ближайшее время может вновь измениться процедура регистрации автомобиля. Соответствующий документ скоро будет направлен на рассмотрение в Госдуму. Разрабочиком законопроекта является МВД Российской Федерации.

Если законопроект будет поддержан, автомобильные регистрационные знаки водители получат прямо в автосалоне, менеджеры которого данные об автомобиле передадут в ГИБДД. Там машину зарегистрируют, после чего в автосалоне будут напечатаны и выданы водителю регистрационные номера. Тарифы на изготовление номерных знаков установит Федеральная антимонопольная служба.

Предлагается также разрешить водителям самим выбирать номер для своего автомобиля. Как они это будут делать, пока неизвестно. Однако, по мнению главы Госавтоинспекции РФ Михаила Черникова, опубликованному в российских СМИ, нововведение окажет положительное влиянии на искоренение коррупции в ГИБДД.