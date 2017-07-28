Маневр не удался

Почему молодой водитель в центре Рязани врезался в иномарку и сбил двух пешеходов

Неделю назад на улице Вокзальной в Рязани произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Молодой человек на «семерке» обгонял Volkswagen Tiguan и врезался в него. После столкновения водитель отечественного авто сбил на «зебре» двух пешеходов – мужчину и женщину. С травмами их доставили в больницу. Автомобили получили механические повреждения.

Известно, что виновник ДТП получил права только два месяца назад. Для этого он прошел обучение в автошколе и сдал экзамены в ГИБДД. На дороге, конечно, всякое бывает, но следует учесть, что авария произошла утром при хорошей видимости на сухом асфальтовом покрытии. А отсюда возникают вопросы: почему водитель не смог применить полученные в автошколе навыки, как он чувствовал себя в момент совершения ДТП, что будет делать на дороге зимой при гололеде и ухудшенной видимости, с каким качеством подготовки выпускают на дорогу водителей автошколы?

На дороге проблемы безопасности водителю помогают решать дорожно-патрульная служба и организации, эксплуатирующие дорогу. Но решающая роль в обеспечении дорожной безопасности принадлежит ему самому. Я знаю многих, кто посещает курсы контраварийной подготовки, штудирует самоучители безопасной езды, думает, в конце концов, за рулем. В любом случае, движение автомобиля контролирует водитель. Даже если ДТП происходит по причине неудовлетворительного состояния дороги, то дорога – причина косвенная, а главная – сам водитель, не сумевший обеспечить безопасного передвижения.

Об этом следует помнить каждому, кто садится за руль. При этом ГИБДД напоминает, что автомобилисты с небольшим стажем вождения должны быть предельно внимательны на дорогах.