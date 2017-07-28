Продолжаем рассказ о тех, кто вносит заметный вклад в спортивный прогресс в регионе

Павел Чернышев, шахматист из Скопина, получил звание мастера ФИДЕ, еще будучи школьником.

В этом материале мы перечислим лишь некоторые из его достижений в соревнованиях. В 2012 году Павел занял второе место на чемпионате Рязанской области по шахматам среди мужчин. В 2013 году победил среди школьников на международном кубке Российского государственного социального университета Moscow Open 2013. В том же году на первенстве Рязанской области среди юношей и девушек в категории до 16 лет занял первое место.

2014 год оказался для Павла богатым на успехи. В Обнинске на международном фестивале «Мирный атом» занял 3-е место. В Луховицах Чернышев выиграл открытый турнир по быстрым шахматам. На личном чемпионате Рязанской области в высшей лиге занял второе место.

В 2015 году Павел завоевал первое место среди юношей на кубке Рязанской области по блицу в честь 70-летия Великой Победы. В 2016 году на чемпионате Рязанской области по быстрым шахматам занял второе место.

Павел – очень талантливый молодой человек, увлеченный шахматами и всегда стремящийся к победе. Ему неоднократно присуждалась стипендия губернатора Рязанской области.