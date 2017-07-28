Шахматам уделяется все больше внимания в России

Президент России Владимир Путин пообщался с президентом Международной шахматной федерации Кирсаном Илюмжиновым во время осмотра выставки проектов учащихся центра «Сириус», в котором шахматы являются одним из направлений образовательной работы. В ходе беседы Владимир Владимирович поздравил всех шахматистов с Международным днем шахмат и пожелал успеха Кирсану Илюмжинову на выборах президента ФИДЕ.

Текст беседы приводит официальный сайт Президента России:

«В. Путин: Добрый день.

К. Илюмжинов: Владимир Владимирович, добрый день! Во-первых, хотел поблагодарить от имени Всемирной шахматной федерации за то, что в прошлом году шахматы были включены в программу для одаренных детей. Шахматы, как сказал Михаил Моисеевич Ботвинник, объединяют и спорт, и науку, и культуру. И у детей развивают сразу оба полушария: и левое, и правое.

В. Путин: У вас праздник был вчера? Поздравляю.

К. Илюмжинов: Да, вчера. ЮНЕСКО 50 лет назад объявило Международный день шахмат, шахматы – единственный вид спорта, в честь которого существует Международный день. За эти 50 лет шахматная федерация стала самой большой федерацией, 188 стран мира входят, более 100 000 соревнований мы проводим, и 600 миллионов играют в шахматы. Сейчас поставили задачу до 2020 года увеличить количество играющих в шахматы до 1 миллиарда. 1 миллиард шахматистов – 1 миллиард умных людей. И вот «Сириус» нам помогает увеличить количество умных детей и талантливых ребят.

В. Путин: Поздравляю вас как организатора этого процесса и всех людей, которые любят шахматы и занимаются ими, а у нас таких сотни тысяч.

К. Илюмжинов: Нам сейчас нужно чемпиона мира и чемпионку мира воспитать.

В. Путин: Ну, надо работать над этим.

К. Илюмжинов: В следующем году состоятся выборы, очередные выборы президента ФИДЕ. Считаю, что Россия не должна уступать эту позицию, и я принял решение баллотироваться снова на пост президента ФИДЕ.

В. Путин: Думаю, что это будут определять те, кто имеет право на голосование, но так как мы это видим со стороны, мне кажется, вы вполне достойны, справляетесь с этими обязанностями и делами. Безусловно, имеете опыт большой, уже накопили – и имеете все шансы победить. Во всяком случае, имеете моральное право претендовать на это, бороться за это. Я же хочу пожелать вам успехов.

К. Илюмжинов: Спасибо большое!»