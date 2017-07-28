Престижный турнир

Кубок губернатора Рязанской области может быть возрожден в 2019 году

Состоялось совещание представителей областной федерации шахмат с сотрудниками регионального министерства молодежной политики, физической культуры и спорта. Обсуждалась тема целесообразности возрождения Кубка губернатора Рязанской области по шахматам.

Напомним, этот турнир проводился в 2003-м и 2004 годах, в состязаниях принимали участие рязанские мастера и молодые перспективные шахматисты: к примеру, Дмитрий Андрейкин, Дмитрий Панченко, Олег Алешин, Станислав Козлов, Кристина Черенкова – также приглашенные гроссмейстеры и мастера из других регионов и стран ближнего зарубежья.

По итогам совещания было принято решение о целесообразности рассмотрения вопроса о проведении подобного турнира в 2019 году – при условии участия в этих соревнованиях перспективных рязанских спортсменов.