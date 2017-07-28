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Выпуск № 136 (5423)
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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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Турнирная хроника

00:01 / Игры разума
Турнирная хроника

Юный, 2008 года рождения, рязанский спортсмен Дарио Чаппеллано в лагере, организованном столичным клубом «Шахматное королевство» в Серпуховском районе Московской области, на детском турнире по классическим шахматам занял второе место.

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Завершился 24-й международный шахматный фестиваль «Кубок Волги» на призы губернатора Костромской области. В нем приняли участие 684 спортсмена из 40 регионов Российской Федерации, в том числе и из Рязанской области, а также гости из Беларуси и Молдовы. В рамках фестиваля прошел этап детского Кубка России в нескольких возрастных группах – до 9, 11 и 13 лет и юношей и девушек до 15 лет, а также главный турнир Open.

В Open-турнире приняло участие 150 шахматистов, в том числе команда из Рязани. Среди наших шахматистов наиболее успешно выступил чемпион областного центра Александр Рудный, набравший 5,5 очка. В сотню сильнейших (96-е место) с 4,5 очка попал также Арсений Балашов. Победителем стал мастер ФИДЕ Леонид Ноздрачев (Московская область) – 7,5 очка.

Среди рязанских участников в детском Кубке России наиболее успешно выступила Александра Минаева. В турнире среди девочек до 11 лет она набрала шесть очков и заняла седьмое место.

Хорошие результаты среди сверстников показали Иван Нестеров (мальчики до 11 лет) и Артем Пронкин (мальчики до 13 лет). Оба набрали по шесть очков. Иван занял 16-е место, Артем – 11-е.

Среди самых юных шахматистов – мальчиков до девяти лет – рязанец Михаил Салтыков набрал шесть очков и занял 15-е место.

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В воскресенье завершился чемпионат Рязанской области по быстрым шахматам. Победителем стал Владимир Васильев, 2-е и 3-е места заняли Олег Алешин и Виктор Жмуров соответственно.

Лучшим среди ветеранов признан Сергей Газакаев. Лучшим шахматистом из районов области – Владимир Соломатин. Лучшим среди юниоров – Илья Липилин. Лучшей среди женщин – Юлия Бындыч.

В турнире сыграли 77 шахматистов из Рязани, Рязанского, Старожиловского, Скопинского, Пронского, Шацкого, Шиловского, Рыбновского, Сараевского, Клепиковского, Александро-Невского и Сапожковского районов.

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На турнире в Дортмунде, где участвовал рязанец Дмитрий Андрейкин, победителем стал поляк Радослав Войташек, набравший 4,5 очка. Остальные места распределились так. Россиянин Владимир Федосеев признан вторым, француз Вашье-Лаграв замкнул тройку лидеров. Россияне Владимир Крамник и Дмитрий Андрейкин заняли, соответственно, четвертое и шестое места среди восьми участников.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 136 (5423) от 28 июля 2017 года
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