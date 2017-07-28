Траектория Карандеева

пролегла от рязанского села до Сибирского отделения Академии наук СССР

Мы продолжаем рассказывать о людских судьбах, которые коренным образом изменила революция 1917 года. Константин Карандеев – из этой плеяды. Потомственный дворянин, участник событий блокадного Ленинграда, один из основателей Сибирского отделения Академии наук, ученый с мировым именем, которому довелось родиться 110 лет назад в селе Напольное Сапожковского уезда.

Семья и родина едины

Семья Карандеевых была из уважаемых, известных в Рязанской губернии, да и в России. Дворяне, чья родословная на Руси ведет отсчет с начала XV века, рязанские землевладельцы и земские деятели…Прадед Константина Борисовича В. Карандеев участвовал в Крымской войне, защищал Севастополь. Потом он вернулся в свое имение и построил для детей начальную школу и сельскую больницу, провел телефонную связь из Карандеевки в Напольное, Сараи, Сапожок. Его сын Виссарион Карандеев (младший) окончил Московский университет, был учеником академика Вернадского, участвовал в его радиевой экспедиции на Урал. Но началась Первая мировая война, в 1915 году В. Карандеев отправился на фронт с представителями Земского союза, заболел там тифом и умер.

Константин Карандеев, появившийся на свет в 1907 году, его внучатый племянник. А мама Константина, Елена Николаевна Растова – дочь депутата Госдумы 4-го созыва Николая Васильевича Растова. Вот такая непростая была семья. Как она спаслась, выжила в 1917-м со своим земским и кадетским прошлым, можно только догадываться.

А с самим Константином Борисовичем мы встречаемся уже в 1925 году в Ленинграде, в аудиториях знаменитого политехнического института, где он, студент, изучает электротехнику, а также исследует на досуге флору и фауну городских водоемов. Он остался в городе на Неве после окончания политеха, окунулся с головой в науку, начал преподавать, защитил кандидатскую диссертацию, стал профессором.

Ленинградский метроном

К началу войны Константин Борисович Карандеев работает в НИИ метрологии имени Д.И. Менделеева. Великий химик не уставал повторять, что наука начинается с тех пор, как начинают измерять. Точная наука, по его словам, немыслима без меры. Именно измерительные приборы стали главным делом К.Б. Карандеева. Этой проблемой ему пришлось заниматься и во время блокады. За одну из научных работ по военной тематике он будет награжден медалью «За оборону Ленинграда». А в 1942 году Карандеев организует филиал НИИ метрологии в Свердловске, и снова работает для фронта, как все тогда. А потом его посылают в только что освобожденный от фашистов Львов, на работу в политехнический институт – заместителем директора.

Послевоенный Львов – тревожный, гулкий и прекрасный. Там Карандеев много работает, но бывает и в замечательном оперном театре, спасенном от подрыва танкистами Уральского добровольческого танкового корпуса. Любовь к опере и балету сохранится у Константина Борисовича на всю жизнь, и женой его будет оперная певица.

Во Львове у Карандеева появилась целая команда учеников. Как? Вот только одна история.

Осенью 1945 года фронтовик, десантник, демобилизованный после ранения Илья Клисторин проездом оказался во Львове. Проходя мимо здания политеха, не смог не зайти в приемную комиссию. Его направили к декану радиотехнического факультета, молодому профессору Константину Карандееву. Поговорили, стали друг другу интересны. Так Илья поступил в институт и обрел на всю жизнь учителя.

Сибирь

Когда в 1957 году Карандеева пригласили в Новосибирск создавать новое Сибирское отделение Академии наук, он позвал с собой учеников. Тех, кого учил не только физике, технике, но и теннису и заставлял сдавать по большому теннису зачет. Тех, на кого мог рассчитывать. Ведь он ехал создавать новый академический институт – Институт автоматики и электрометрии. И молодежь рванула за ним в Сибирь. На месте будущего Академгородка под Новосибирском почти ничего не было. Сначала строили жилье, и первым помещением нового академического института была обычная типовая квартира. Первостроители Академгородка во главе с самым старшим из них 57-летним М.А. Лаврентьевым работали тогда на износ. Институт автоматики и электрометрии тоже пришлось создавать с нулевой отметки, и он был построен в числе первых 10 институтов Сибирского отделения. И Карандеев вместе со всеми пропадал на строительстве нового корпуса. В архивах сохранилась фотография: директор института вместе с сотрудниками на строительной площадке. За участие в создании Сибирского отделении АН СССР Константин Борисович был награжден орденом Ленина.

Но и наукой заниматься они не забывали, да так, что вскоре потянулись в Академгородок коллеги со всей страны, всего, можно сказать, научного мира. И на фоне этого большого успеха К.Б. Карандеев не затерялся, он первый начал внедрять не измерительные приборы, а целые электронные системы для измерений, сбора и обработки информации. Он же уделял большое внимание созданию миниатюрных электронных приборов измерительной техники. Карандеев обладал способностью видеть новое еще тогда, когда только заявляли о себе его первые ростки. Не случайно он стал основателем новых кафедр в Новосибирском электротехническом институте и в Новосибирском госуниверситете, где преподавал, руководил отраслевым научным журналом. Он работал и поощрял работу других – многие его младшие сотрудники написали диссертации, получили ученые степени и большой жизненный опыт. Он был одним из немногих беспартийных директоров академических институтов. И это, видимо, была его личная, выстраданная им позиция. При этом Константин Борисович всегда оставался чрезвычайно социально активным человеком – например, стал организатором Новосибирского института науки и культуры, где с удовольствием читал научно-популярные лекции.

Десять лет К.Б. Карандеев работал в Сибири. Почему уехал? Подвело здоровье. Один из его учеников рассказывал, что все пять первых зим в Новосибирске Карандеев тяжело болел, трудно переносил лютую сибирскую зиму. Когда ему исполнилось 60 лет, Константин Борисович уехал работать в Киев, потом перебрался в любимый Львов. Там он и умер в 1969 году.

Его помнят ученики. Помнят в Академгородке – на здании построенного при нем института установлена мемориальная доска. Помнят Карандеева и на родной рязанской земле. В этой статье я использовала исследовательскую работу выпускницы Напольновской средней школы Яны Суторминой, победившей в областном конкурсе юных краеведов.

Человеческие судьбы многих в России в ХХ веке были причудливы, драматичны и прихотливы. И не стоит об этом забывать. Ибо в России часто так случается: в твою частную жизнь вмешивается история и выстраивает твою судьбу. И с ней не поспоришь.