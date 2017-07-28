История успеха

Юная рязанка одержала победу в международном конкурсе красоты

Ангелина Митюнина с рождения не слышит. Однако, несмотря на такой недуг, девушка упорно идет к достижению своих целей. Если в детстве карьера модели была для девочки лишь мечтой, то в 14 лет она уже приняла участие в международном конкурсе красоты и талантов Miss Russian Cyprus-2017. Ангелина не ограничивает себя какими-то рамками, поэтому, кроме модельного дела, она занимается еще легкой атлетикой и танцами.

Ее карьера началась два года назад. Тогда Ангелине предложили пройти кастинг в рязанскую модельную школу. Девушка, ни на секунду не сомневаясь, согласилась. Обучение длилось полгода. Первые три месяца с Ангелиной ходила на занятия переводчик русского жестового языка Юлия Михеенко, а потом девушка справлялась уже сама. Другие девчонки и преподаватели ее отлично понимали. И вскоре она со многими подружилась.

«Модель – это моя единственная мечта еще с детства, – признается Ангелина. – Причем о других профессиях я даже не думала. Когда предложили обучение в модельной школе, радости моей не было предела. Там меня научили правильной походке, умению держать себя в кадре».

На конкурс красоты и талантов Miss Russian Cyprus-2017, который проходил на Кипре в начале июля, Ангелину пригласила продюсер Ольга Кондакова. Участие здесь приняли десять самых красивых девушек из России, но именно Ангелина получила сразу три короны победительницы. Стоит отметить, что она была единственной участницей с ограниченными возможностями. На конкурс девушка ездила одна, для нее это не составило трудности. Девушке присвоили титул вице-мисс конкурса Russian Cyprus-2017 и вручили еще две короны – Miss Liman от генерального партнера конкурса и Miss Photo model от продюсера конкурса Ольги Кондаковой.

Ангелине вручили не только корону ручной работы, но и множество подарков. Это и сертификат в школу одного из московских модельных агентств, и подарок от модельера Виктории Плужник, и возможность поучаствовать в фотосессии в московской студии. Однако главное, что после конкурса поступило большое количество предложений, но о планах на будущее пока девушка не рассказывает, а загадочно говорит: «Время покажет».

Конкурсная программа представляла собой несколько этапов. Презентация – рассказ участниц о себе, выход в брендовых топах и купальниках и, конечно же, творческий тур, где все девушки демонстрировали свои таланты, и выход в дизайнерских нарядах. В творческой части конкурса Ангелина спела жестами песню «Нас не догонят». Вся конкурсная программа проходила в один день, а в остальное время девушки тщательно готовились.

«Участие в конкурсе вызвало у меня необычные эмоции. Разумеется, это было немного волнительно. Неожиданностью стало вручение сразу трех корон. Меня переполняли чувства гордости, уверенности в себе и счастья, – делится Ангелина. – Я безумно рада знакомству с Ольгой Кондаковой. Эта девушка – яркий пример того, как внутренняя красота находится в гармонии с эффектной внешностью. А рассказы о вражде между моделями и ненависти – лишь стереотипы».

Ангелина считает, что самое главное в человеке – это уверенность в себе и доброта. Обладая этими качествами, все становится возможным. А если сильно захотеть, то мечты сбудутся, ведь мысли материальны. Сейчас у Ангелины есть мечта – стать мисс Вселенной. Для этого она готова много трудиться и двигаться только вперед.

Юлия Ганьшина