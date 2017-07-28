Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для:

четырнадцатилетнего Павла. Этот кареглазый, русоволосый подросток был не единственным ребенком в семье, но его родители умерли. Павел – вполне самостоятельный человек, очень общительный, веселый, легко идет на контакт с людьми. Он всегда правильно реагирует на замечания взрослых, прислушивается к ним, старается выполнять советы и пожелания старших. Со сверстниками Павел добрый, дружелюбный, всегда готов во всем помочь. Анкета № 20000006.

Никите в июне исполнилось тринадцать лет. Он был единственным ребенком в семье, но его одинокая мама лишена родительских прав. Кареглазый, темноволосый Никита – очень общительный и подвижный подросток. Он увлекается спортом, любит играть в футбол, занимается компьютерными играми. В общении со взрослыми людьми Никита вежлив, умеет выстраивать хорошие отношении со сверстниками, всегда ответственно выполняет все поручения. Анкета № 30000186.

Кате в сентябре исполнится четырнадцать лет. Светлоглазая и светловолосая Катя была не единственным ребенком в семье, но ее одинокая мама лишена родительских прав. Екатерина – очень послушная, спокойная девочка. Со старшими и сверстниками она вежлива и доброжелательна, принимает активное участие во всех школьных мероприятиях. А еще Катя – очень аккуратная и любит красиво одеваться. Анкета № 4339.

Роман – брат Кати. Ему в апреле исполнилось пятнадцать лет. Сероглазый, светловолосый Роман – очень любознательный, старательный и общительный парень, иногда бывает и озорником. Больше всего Рома любит собирать всякие фигурки и конструкции из Лего, но находит время для помощи взрослым. Кроме того, подросток очень любит играть в спортивные игры. Анкета № 4340.

Кристине в марте исполнилось четырнадцать лет. Голубоглазая светловолосая девочка была не единственным ребенком в семье, но ее одинокая мама лишена родительских прав. Кристина – очень спокойная, добрая и отзывчивая девочка. Она старательная в делах, с которыми может справиться, умеет прислушиваться к мнению взрослых. К тому же Кристина – очень активная. Она всегда с удовольствием участвует во всех школьных делах. Анкета № 3081.