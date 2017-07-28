Лесной сластена

В Клепиковском районе появился новый житель – медвежонок

Четырехмесячный Мишка поселился в просторном огороженном вольере с отделением для зимовки. Новый домик расположился на территории визит-центра национального парка «Мещерский» в деревне Шакино. Животное нашли и выходили защитники природы из национального парка «Мещерский» в Гусь-Хрустальном, а теперь Мишка «переехал» в Рязанскую область. Во Владимирской области уже живет 13-летняя медведица Маша, от которой когда-то отказались в цирке. Но с работниками владимирского парка Маша зажила даже лучше: разучила простые трюки, не боится туристов и участвует в местных народных праздниках.

Мишка тоже уже успел стать любимцем жителей Шакино. В день торжественной передачи животного природному парку люди побросали все дела и пришли на него любоваться. Мишка проявил характер и не пожелал пройти по главной улице деревни на поводке, зато с удовольствием искупался в искусственном пруду. Дети и взрослые были в восторге.

В день медвежонку полагается до семи килограммов еды: круп, мяса, овощей, фруктов. Сотрудники клепиковского парка отмечают, что Мишке особенно нравятся сгущенное молоко, мед и сладкие фрукты. Приходите к нему в гости с лакомствами!