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Выпуск № 136 (5423)
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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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За чашкой чая

00:01 / Спорт
отметили юбилей известного рязанского футболиста и тренера Виктора Лаволина его лучшие ученики
Автор фото: Вячеслав Чирков | За чашкой чая
Фото автора.

Один из них, Геннадий Архипов, вызвался организовать подготовку к торжеству, так как по семейным обстоятельствам наставник в свой день рождения не мог быть в Рязани. «Пришлось изрядно потрудиться, – признается организатор встречи. – Откликнулись практически все, даже те, с кем не виделся почти сорок лет…»

И вот как «здорово, что все мы здесь сегодня собрались». За чашкой чая много добрых слов о юбиляре сказали его воспитанники. Виктор Павлович на всю жизнь привил им любовь к футболу, многие и через четыре десятилетия остаются в поистине народной игре.

Александр Сауткин выступал за «Сахалин» из Южно-Сахалинска, барнаульское «Динамо» и чукотский «Спартак». Теперь, вернувшись домой, стал администратором футбольного клуба «Рязань». Владимир Куганов играл в димитровградской «Ладе» и «Ладе» (Тольятти). Алексей Серов играл за команду «Волочанин» из Вышнего Волочка, с Игорем Агаповым и Юрием Силаевым обосновался в орехово-зуевском «Знамени труда». А Силаева даже приглашали на просмотр в ленинградский «Зенит». Что до Геннадия Архипова, он уже 25 лет работает в Рязанском радиотехническом университете. Старший преподаватель кафедры физвоспитания, оставив активную игру, все свободное время отдает судейству – обслуживает матчи различных уровней по футболу. Ныне Юрий Рюмин – один из руководителей автокомпаний «Автоимпорт», много делающий для развития футбола в области. Стал одним из лучших рефери в России Олег Антошкин, Евгений Мишаков – ныне капитан областной команды Народной футбольной лиги.

Но, как говорится, не футболом единым… Многие нашли себя не только на спортивной стезе. Так, Александр Алексеев – врач-анастезиолог высшей категории в рязанской БСМП, Валерий Гречихин – подполковник подразделения специального назначения МВД России...

Мы связались по телефону с юбиляром. Как обрадовался семидесятилетний ветеран футбола, что его не забыли, в его честь организовали торжество. Сколько слов благодарности услышал каждый, с кем говорил Виктор Павлович.

И, конечно же, в разговоре нашлось место «грустинке». В свое время юбиляр получил приглашение от московских динамовцев, от самого Льва Яшина. Лучший вратарь мира, начальник столичного «Динамо» не видел сильнее игрока в линии защиты, но тогда, после нескольких недель занятий, Виктор Лаволин «сбежал» из динамовского стана. По семейным обстоятельствам. Навсегда.

Правда, повышение он все же получил. В первую лигу, в краснодарскую «Кубань». Сразу же пробился в «основу». Но «Кубань», согласитесь, не «Динамо». Просто играть для себя, не видя перспектив для взлета в ту же высшую лигу, было невыносимо трудно. И он вернулся в родную Рязань. Стал тренером. На региональном уровне его «Феникс» был лучшим. С его легкой руки родился «Элекс», ныне лучшая команда на Рязанщине в мини-футболе. Довелось Виктору Павловичу стать и главным тренером рязанского «Спартака». Но всегда ему чего-то не хватало. И эта неуспокоенность всегда была его главным «двигателем».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 136 (5423) от 28 июля 2017 года
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