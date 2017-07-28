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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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«Железка» возвращается в Рязань

00:01 / Спорт
Традиционный фестиваль уличного баскетбола «Железка Streetball Challenge 2017» пройдет 9 сентября, на площади Победы
Железка Streetball Challenge 2012
На снимке: Железка Streetball Challenge 2012

Это будет уже пятый фестиваль. Первая «Железка Streetball Challenge», которая получила свое имя от названия Железнодорожного района, префектура которого в 2012 году стала инициатором этого массового и многопланового спортивного действа, прошла на площади Победы.

Тогда массовые турниры фестиваля прошли на девяти кортах и собрали 99 команд-участниц не только из Железнодорожного района Рязани и всего города, но и из районов Рязанской и Московской областей. В программе самой первой «Железки» были еще соревнования по броскам сверху, турнир элитных команд, различные баскетбольные конкурсы и шоу-программа.

В дальнейшем развитие фестиваля шло по нарастающей: в 2013 году заявки для участия подали 205 команд, которые соревновались уже на 15 кортах, три из которых со специальным пластиковым покрытием. Впервые был разыгран детский Кубок для юношей и девушек до 14 лет.

Затем, после годичного перерыва, «Железка Streetball Challenge» на два года переехала в Клепиковский район, в парк-отель «Фестиваль». В 2015 году массовые турниры были рассчитаны на 175 команд, соревнования прошли на 14 кортах. В программу фестиваля добавился турнир семейных команд, аква-баскет, старты Спартакиады от крупнейшего в Рязани фитнес-центра «Fit Elit» для всех желающих – по настольному теннису, йоге, мини-футболу, аквааэробике, армлифтингу, Cross-fit, Zumba, игры для детей и другим – на любой вкус.

Игры «Железки Streetball Challenge 2016» в парк-отеле «Фестиваль» прошли на 16 кортах, три из них были со специальным травмобезопасным покрытием, на которых соревновались дети. Впервые в рамках «Железки» прошел отборочный турнир чемпионата России по баскетболу 3х3 среди мужских команд. Почетные гости и участники фестиваля приняли участие во Всероссийской осенней акции «Живи, лес!», заложив памятную аллею из 200 саженцев туи – одной из редких пород деревьев.

Пятый фестиваль – «Железка StreetballChallenge 2017» – вновь возвращается в Рязань, на площадь Победы. Его организаторы: ассоциация уличного баскетбола России «Стритбаскет» при поддержке правительства области, областных министерств – природопользования и молодежной политики, физической культуры и спорта, областной федерации баскетбола, СДЮСШОР «Единство». Отрадно, что у руля фестиваля вновь его «автор-изобретатель» Сергей Карабасов.

Предстоящий турнир будет особенным. В нынешнем году баскетбол 3х3 стал олимпийским видом спорта: он включен в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. Так что стритбол – очень популярный вид спорта и досуга – получит новый импульс для своего развития.

Традиционно центральное место в «Железке» № 5 будут занимать массовые турниры, которые пройдут в нескольких возрастных группах. В рамках Года экологии областное министерство природопользования приготовило для участников и гостей фестиваля сюрпризы, различные конкурсы экологической направленности.

Хочешь принять участие в «Железке Streetball Challenge 2017» – собирай команду из трех или четырех человек и тренируйся! 9 сентября не за горами.

Александр Кащеев
Фото автора

 

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 136 (5423) от 28 июля 2017 года
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