Быстро – очень дорого

На российских соревнованиях по ралли-кроссу двое рязанцев поднялись на пьедестал почета

АСК «Атрон» второй раз в этом сезоне принимал участников чемпионата, первенства и Кубка России по ралли-кроссу. Соревнования прошли в четырех классах спортивных машин. На старт вышло более 60 пилотов, в том числе четыре рязанца.

На 4-м этапе чемпионата России в классе «Супер-1600» соревновалась дюжина пилотов, в том числе чемпион России-2015, вице-чемпион страны – 2016 рязанец Дмитрий Малахов. На предыдущих этапах чемпионата-2017 он не выступал. Квалификационные заезды (хиты) он завершил вторым вслед за Раисом Миннехановым из Татарстана. В своем полуфинале также был вторым – вслед за Романом Степаненко из Самары. В решающем заезде рязанец финишировал третьим после Миннеханова и Степаненко. В общем зачете этапа Дмитрий Малахов, выступавший на арендованном автомобиле, набрал одинаковое количество очков с самарским пилотом, но уступил ему «серебро» по итогу финала, став бронзовым призером. Победил Раис Миннеханов.

На 4-м этапе чемпионата России в классе «Национальный» соревновалось 29 пилотов, в том числе два рязанца – Станислав Евсенин и Алексей Козлов.

Евсенин по техническим причинам выступил лишь в первых двух хитах и завершил соревнования. Козлов в квалификационных заездах был восьмым, в своем полуфинале – третьим, в финале и общем зачете – пятым. Победу на этапе одержал Егор Санин (Самара).

– Ралли-кросс мне нравится. Накатаешься вволю, ни грязи, ни пыли по сравнению с автокроссом. Моя машина слабее, чем у конкурентов. Сейчас новая «Лада Калина» для ралли-кросса, на которой можно ехать только в серединке участников, стоит порядка 1.600.000 рублей. Чтобы подготовить более скоростную, нужны еще средства. У нас такой возможности нет, – рассказывает Алексей Козлов.

В классе «Суперавто» прошел 2-й этап Кубка России. К семи участникам 1-го этапа, который прошел в Казани в мае, добавился рязанец Павел Никифоров. Здесь все свои четыре хита и финал за явным преимуществом выиграл неоднократный призер первенств Европы Владислав Демкин из Истры, который начинал свой путь в автоспорте маленьким мальчиком на рязанских кроссовых трассах. Вторым и в хитах, и в финале, и в общем зачете второго этапа Кубка был наш Никифоров.

В классе «Д2-юниор» на 4-м этапе первенства России первенствовал Илья Родькин (Воронеж).

Рязанских пилотов в ралли-кроссе, по сравнению с автокроссом, раз-два и обчелся.

– Подготовить машину для ралли-кросса стоит в три раза дороже, чем для автокросса, – поясняет ситуацию Алексей Козлов.

– Гонки на асфальте быстро «сжирают» резину. Это накладно для пилотов, – дополняет спортсмена исполнительный директор областной федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Олег Пчелинцев.

– За массовостью не надо забывать о безопасности. Спортивные комиссары и технические делегаты в ралли-кроссе более жестки в этом плане, не допускают к стартам тех, у кого есть нарушения, – говорит председатель комитета кросса и ралли-кросса РАФ Алексей Филимонов.

Безопасность, которая включает в себя не только каркасы и ремни безопасности, анатомические сидения и т.д., но и омологированную (соответствующую стандартам или требованиям официальной организации) экипировку, также стоит денег. Так что победы в автоспорте очень дороги в финансовом плане.

Александр Кащеев

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