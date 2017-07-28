Охотница на лис

Мировое турне по спортивной радиопеленгации принесло нашей замлячке серебряные и бронзовые медали

На первенстве мира по спортивной радиопеленгации (охота на лис) в Словакии рязанская школьница Екатерина Рожкова (воспитанница Центра детско-юношеского туризма и краеведения) завоевала три бронзовых медали: одну в спринте в личном зачете и две командные в составе сборной России. Через неделю в Чехии рязанка трижды поднималась на пьедестал европейского чемпионата за серебряными наградами. В соревнованиях в Словакии принимали участие более 200 спортсменов из 14 стран мира.

Екатерина Рожкова, ученица 8 класса 58-й школы города Рязани, занимается спортивным ориентированием четвертый год на базе Центра детско-юношеского туризма и краеведения (ЦДЮТК). После полутора лет базовой подготовки в спортивном ориентировании она перешла на радиоспорт (охота на лис). По результатам выступлений на соревнованиях весной 2017 года в Самаре и Бахчисарае рязанка вошла в сборную России.

– На первенстве мира в Словакии Катя выступала в возрастной группе до 14 лет, – рассказывает тренер юной «лисятницы» Ксения Расулова. – Трасса была сложная, перепады высот до 120 метров. Ее собранность и уверенность в себе помогли добиться высоких результатов. Считаю, что у Кати отличные перспективы.

По словам тренера, спортивное ориентирование в Рязанской области находится на подьеме. Ежегодно в области проходят десятки соревнований, в спортивных секциях по спортивному ориентированию занимаются сотни школьников. Большинство спортивных секций в Рязани и области работают в составе ЦДЮТК под опекой министерства образования Рязанской области.

– Успешное выступление на мировом первенстве Екатерины Рожковой – это заслуга и ее тренера, действующей спортсменки Ксении Расуловой, успешно выступившей вместе со своей воспитанницей на международных соревнованиях в Чехии и принесшей России «серебро» в эстафете, – говорит директор ЦДЮТК Андрей Котанс. – Хочу от души поздравить спортсменку и тренера с высокими результатами. Спортивное ориентирование активно развивается благодаря поддержке министерства образования области. Интерес к этому виду спорта растет с каждым годом, мы постоянно проводим соревнования не только в Рязани, но и в районах области.

Общие «медальные» итоги российской сборной на первенстве мира в Словакии говорят о хорошем уровне подготовки спортсменов. В личном зачете 4 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых медалей. В командных стартах у россиян 3 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медали.

Владимир Денисов