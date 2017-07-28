Ползунки и бегунки

В ТЦ «М5Молл» прошел «Чемпионат ползунков 2017», на котором малыши в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет совершали первые в своей жизни спортивные забеги.

Семейный центр «МамКомпания» города Тулы и проект для всей семьи «Во!СемьЯ!» города Рязани поддержало министерство молодежной политики, физической культуры и спорта области.

– Рязань бьет рекорды по количеству участников и их активности, – с уверенностью заявляет основательница Семейного центра «МамКомпания» Демфира Гришина.

На чемпионат подали заявки более 200 участников, каждый из которых заранее получил информационное письмо со временем о регистрации для конкретной категории и полной информацией о забеге. Всего категорий было три: «Ползунки» – для тех, кому еще от 6 до 12 месяцев; «Бегунки» – 12-17 месяцев, а также 18-23 месяца; «Семейный забег».

Во время забега родители могли помогать своим малышам скорее прийти к финишу, используя любимые игрушки детей, но им запрещалось трогать их или подталкивать.

На протяжении всего чемпионата работали фотозоны, игровые зоны, а также проводились различного рода дегустации.

Александра Спиридонова