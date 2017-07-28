Стихи ПодВалья

В Рязани снова прошел поэтический вечер

В баре «Червячок» состоялось 16-е по счету ПодВалье. Это своеобразный поэтический салон, особенность которого заключается в том, что здесь каждый может прочитать собственные стихи. А главная цель – стремление создать сборник стихов своими силами.

Открылся вечер стихотворением «Мужество» Анны Ахматовой в исполнении организатора ПодВалья Александра Уткина. Среди участников были такие начинающие поэты, как Дина Гордеева, Семен Файман, Елизавета Добросельская, Кристина Без Иллюзий, Александр Че, Денис Кленовкин, Юрий Иванов, Ри, Джум, Кэтти Wild, Дмитрий Шашкин, Босоногая Дама, Вадим Волков. Помимо собственных стихотворений, они читали и произведения современных авторов.

Александра Спиридонова