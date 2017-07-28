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Выпуск № 136 (5423)
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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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Как стать добровольным инспектором

00:01 / Управдом
Автор фото: Светлана Максимова | Как стать добровольным инспектором
Фото автора.

Институт общественных жилищных инспекторов в регионе работает несколько лет. Тем не менее вопросы о том, кто эти люди, какими полномочиями обладают и как стать добровольным помощником Государственной жилищной инспекции, у читателей возникают нередко.

Ответить на них мы попросили руководителя регионального Центра общественного контроля в сфере жилищно коммунального хозяйства Ольгу Каркину.

 – Кто может стать общественным жилищным инспектором?

О.К. – Любой человек, достигший возраста 18 лет, имеющий высшее или среднее профессиональное образование. При этом претендовать на эту роль не могут лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными, имеющие неснятую или непогашенную судимость, занимающие государственные должности и те, кто работает в организациях, управляющих многоквартирными домами или поставляющих в дома ресурсы.

 – Что нужно сделать, чтобы стать добровольным жилинспектором?

О.К. – Сначала представить в региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ заявление на имя руководителя, копию паспорта, копию диплома об образовании, фото 3 x 4 (2 штуки), согласие на обработку персональных данных. По желанию кандидата дополнительно к заявлению могут быть приложены рекомендации совета многоквартирного дома, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива. Претенденту предстоит пройти тестирование на знания жилищного законодательства, при необходимости мы проведем бесплатное консультирование. В случае успешного прохождения тестирования, на основании результатов собеседования и проверки документов руководитель регионального центра общественного контроля подает представление на кандидата в общественные жилищные инспекторы в Государственную жилищную инспекцию. Кандидат включается в число общественных жилищных инспекторов на основании приказа руководителя Государственной инспекции.

 – Будет ли у инспектора документ, подтверждающий его деятельность?

О.К. – Общественному жилищному инспектору выдается удостоверение сроком на два года. Впоследствии срок его действия может быть продлен.

– Какие обязанности возлагаются на добровольных помощников?

О.К. – Основные задачи общественных жилищных – это содействие уполномоченным органам власти и контрольно-надзорным органам в обнаружении и предупреждении нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также оказание помощи собственникам и арендаторам жилья в защите их законных прав и интересов. Важно понимать, что общественные жилищные инспекторы не обладают правами сотрудника госжилинспекции.

 – Что на практике делает общественный жилинспектор?

О.К. – Например, по поручению начальника Госжилинспекции принимает участие в плановых и внеплановых проверках работы управляющих компаний, подрядных организаций, работающих в сфере ЖКХ. Также он привлекает к участию в проверках представителей советов многоквартирных домов и других общественных объединений. Конечно же, общественный жилищный инспектор – это первый человек, к которому обращаются собственники жилья со своими вопросами, он их первый помощник в решении жилищно-коммунальных задач.

– Предусматривается ли вознаграждение такой работы?

О.К. – Нет, деятельность эта добровольная и безвозмездная. Однако за активную работу общественные жилищные инспекторы могут поощряться объявлением благодарности, награждением грамотами и иными видами поощрений, предусмотренных законодательством со стороны Государственной жилищной инспекции.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 136 (5423) от 28 июля 2017 года
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