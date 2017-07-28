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Выпуск № 136 (5423)
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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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Вопрос-ответ

00:01 / Управдом

Рост тарифов на ЖКУ и взносы на капремонт

«С 1 июля этого года увеличились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Означает ли это, что вырастет и тариф на капитальный ремонт?

Виктория С., г. Касимов»

 

В региональном Фонде капитального ремонта многоквартирных домов заверили, что в Рязанской области минимальный размер взноса на капитальный ремонт остался без изменений. На 2017 год он составит 6 рублей на один квадратный метр общей площади помещений в месяц.

Совет дома – хобби или работа?

«В прошлом году мы создали совет дома, в него вошли представители собственников жилья из каждого подъезда многоэтажки, был выбран председатель совета. Прошедший год показал, что работы у совета, и особенно у председателя, очень много, выполнение обязанностей занимает время. Может ли деятельность совета дома как-то оплачиваться, в том числе работа председателя совета?

Лариса Б., г. Рязань»

 

Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 176-ФЗ в статью 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации введена часть 8.1, устанавливающая право собственников помещений принять решение на общем собрании о выплате вознаграждения членам совета многоквартирного дома, в том числе председателю совета многоквартирного дома. Такое решение должно содержать условия и порядок выплаты указанного вознаграждения, а также порядок определения его размера.

Минстрой России считает, что наиболее приемлемым вариантом выплаты вознаграждения будет договор управления, в котором устанавливаются дополнительные обязанности управляющей организации, действующей по поручению собственников помещений. Среди них – начислять и выставлять к уплате в платежных документах собственникам помещений взнос на выплату вознаграждения членам и председателю совета многоквартирного дома в размере и с периодичностью, установленными общим собранием. Таким образом, фиксируются обязательства управляющей организации перед собственниками помещений по распоряжению по их поручению денежными средствами на определенную цель.

Право на права

«Что делать, если управляющая компания не фиксирует жалобы на некачественные услуги, не делает перерасчеты. В платежном документе не указывает показания общедомового потребления тепла, не обосновывает начисления?

Сергей Г., г. Рязань»

В этом случае необходимо направлять письменное обращение в управляющую компанию с указанием сроков ответа: жилищные услуги – 5 рабочих дней (ПП РФ №491), коммунальные услуги – 3 рабочих дня (ПП РФ №354), раскрытие информации – 10 рабочих дней (ПП РФ №731), перерасчет платы – 10 рабочих дней (Закон о защите прав потребителя). Обращение должно быть в двух экземплярах, один остается в УК, на втором вам должны поставить отметку о принятии обращения. Если этого не делается – отправляете обращение по адресу нахождения УК (указан в платежном документе) по почте с уведомлением. Если не получаете ответа, или УК не получает ваши письма – направляете жалобу на непредоставление информации УК в жилищную инспекцию. В конце жалобы просите провести внеплановую проверку выполнения лицензионных требований УК в части предоставления информации по договору управления. Параллельно можно направить жалобу в прокуратуру на непредоставление управляющей компанией информации.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 136 (5423) от 28 июля 2017 года
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