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Выпуск № 136 (5423)
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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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По-хозяйски

00:01 / Люди дела
В Ермишинском районе растет второе по мощности, после ООО «Азеевское», сельхозпредприятие
Автор фото: Михаил Скрипников | По-хозяйски
Фото автора.

Создавала его с нуля Зинаида Хохлова со своей семьей. На расчищенном участке возведены два полноценных двора для содержания молочного стада, а также телят. Закуплено современное оборудование и набран персонал. Конечно, без государственной поддержки не обошлось. Но самое главное, семья фермеров Хохловых оказалась хозяйственной: если бы не они, в этой части района до сих пор бы царило запустение.

Возрождение земли

Ныне отважный фермер, Зинаида Хохлова в недавнем прошлом работала лаборанткой в местном хозяйстве, недалеко от районного центра. А потому хорошо изучила все производственные процессы. Но колхоз распался. И местные жители полагали, что теперь придет конец не только сельхозпроизводству, но и всему Надежкинскому сельскому поселению. Но Зинаида Хохлова вместе с мужем и сыном решили не оставлять пашню без присмотра. И пусть работников было мало, но существовал стимул – это их земля, на которой они прожили всю жизнь. А умение на ней работать – самое главное.

Начинали скромно, с нескольких сотен гектаров, которые состояли из собственных, а также выкупленных паев. Потом дело пошло. Технику брали в лизинг, нанимали местных жителей, создавая рабочие места. Так родились два крестьянско-фермерских хозяйства. В обработке у них уже сейчас находится больше тысячи гектаров только пашни, которая занята зерновыми и многолетними травами. Взялись и за животноводство. Хохловы брали бычков на откорм, тогда же началось активное взаимодействие с министерством сельского хозяйства. Здорово помогали гранты. И стало очевидно: дальше только земледелием жить невозможно, нужно всесторонне развиваться.

От зерна к молоку

Восточная часть Ермишинского района черноземами не богата. Почвы здесь больше серые, доставшиеся в «наследство» от леса. Для зерна требуется много удобрений, а картофелем, свеклой заниматься сложно. Другое дело скотоводство. Тучные пастбища, поймы, отличные травы предполагают мясное или молочное животноводство. Вот и остановились поначалу на этом варианте, тем более знаний хватало. Снова подали заявку на грант, причем не на обычный, а на крупный, на реконструкцию капитальных построек. От бывшего колхоза остались руины бетонных ферм-дворов. Только серьезными финансовыми вложениями их можно было превратить снова в нормальное молочное хозяйство. Требовалось полностью возрождать всю инфраструктуру и фактически перестраивать все по самым современным, но в то же время экономичным технологиям. Боевая семья взялась за дело. Районная администрация помогала составлять грантовую заявку. И вот в итоге крестьянско-фермерскому хозяйству Зинаиды Хохловой удалось получить 11 миллионов на реконструкцию четырехрядного коровника. Ее сын Евгений, хозяин собственного КФХ, получил 8,5 миллиона на строительство коровника. Общее количество молочного стада, которое может поместиться в новые фермы, составляет 300 голов. Пока что в наличии ровно половина. Но дело идет. Высокопродуктивных племенных телок завозили сюда из соседней Мордовии. Поначалу все проходят строгий карантин, а затем отправляются в стойла. Здесь же содержатся три породистых быка-производителя. Молочное хозяйство – это не только места для содержания и огороженная территория для прогулок буренок на свежем воздухе. Все строения уже оборудованы необходимой техникой. Это и современные доильные аппараты, и молокопроводы новейших конструкций, и охладительный танк на пять тонн молока. В отдельном помещении оборудован пост ветеринара, где есть полноценная профессиональная аптечка. Специально для обслуживающего персонала – скотников и доярок – построены просторные помещения для отдыха, здесь есть возможность принять душ после рабочего дня, к услугам мощная стиральная машина.

– Мы уже достаточно давно научились оперативно и диагностировать, и лечить недуги крупного рогатого скота. Есть большой опыт его содержания, – рассказывает Зинаида Хохлова. – Выхаживание телят – это тоже не проблема. Все они у нас набирают вес даже быстрее, чем это предписано по нормативу. А вот крупное молочное хозяйство мы заводим впервые. Разумеется, когда речь заходит о тонкостях заготовки очень крупных объемов кормов и других особенностях масштабного молочного производства, то мы обращаемся за консультацией к специалистам регионального минсельхоза. Идет помощь не только грантами, но и оперативной информацией. Сейчас мы начали искать точки сбыта молока, поскольку первые небольшие партии его уже пошли.

***

Всего год прошел с момента начала строительных работ, а сколько сделано. Начало высокопродуктивному молочному стаду положено, есть первые партии молока. Сейчас хозяйство работает на будущее. Осенью должен пойти крупный отел. Тогда и станет ясно, когда приблизительно ферма выйдет на проектную мощность. А прямо сейчас решается вопрос о передаче в аренду крестьянско-фермерскому хозяйству тысячи гектаров лугов. Это позволит заготовить полноценный кормовой рацион на зимний период и обеспечить стадо зеленым кормом. Если все пойдет по графику, который подробно расписан на ближайшее будущее, то КФХ Хохловых станет вторым по размерам сельскохозяйственным предприятием Ермишинского района. Каждый день Хохловы проводят в работе. В страду муж Зинаиды Павел и сын Евгений от зари до зари работают на технике. Чинить ее приходится зачастую прямо в поле. Развозить зерно и сено заказчикам тоже приходится самостоятельно. Но награда за все – собственное процветающее дело, возделанная земля и мычание буренок. Живо село, когда есть в нем хозяева.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 136 (5423) от 28 июля 2017 года
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