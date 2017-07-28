Борис Иогансон: «Выставки – от Баку до Берлина»

В последние годы важной составляющей деятельности Государственного музея-заповедника С.А. Есенина стали выездные выставки в городах нашей Родины и за рубежом. За последние несколько лет они прошли в Москве (в Государственной Думе РФ и Общественной палате РФ), музеях Воронежа, Оренбурга, Ярославля, Белгорода, Курска, а также Рязанской, Ростовской, Псковской, Кемеровской, Ярославской, Ивановской и Орловской областей, Республике Адыгее и в Краснодарском крае.

Одной из недавних стала выставка «Знакомый Ваш Сергей Есенин», которая проходила с 6 июня по 3 июля в Северокавказском филиале Государственного музея Востока, в столице Республики Адыгея Майкопе, а 7 июля открылась в Новороссийском историческом музее-заповеднике.

Представлено более ста экспонатов, рассказывающих о жизни и творчестве С. Есенина, предметы быта и личные вещи его семьи, в том числе шарф и перчатки поэта, а также прижизненные издания и рукописи его произведений. Показаны многочисленные живописные и графические работы, посвященные рязанской земле и селу Константинову, выполненные художниками Т.П. Радимовой, С.А. Епифановым, А.А. Ромодановской, В.А. Шестаковым, В.М. Решедько, А.В. Печатновым, Г.Д. Новожиловым. В экспозиции есть и прекрасный портрет С.А. Есенина кисти народного художника СССР Ф.Д. Константинова. Выставку дополняет большая серия фотографий, начиная с первого известного снимка Есенина 1909 года и заканчивая фотографиями 1925 г.

Весьма значимыми событиями стали зарубежные выставки, посвященные С.А. Есенину, организованные благодаря возникшему плодотворному взаимодействию с Федеральным агентством по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству. За 2016 и первую половину нынешнего года прошли три выставки «Мой край задумчивый и нежный…» Две из них прошли в городах, связанных с важными событиями в биографии С.А. Есенина, – Баку и Берлине, что придавало специфику экспозициям и создавало вокруг них особую атмосферу.

Первая выставка была открыта 5 октября минувшего года в Баку, в Российском информационно-культурном центре, и стала ярким событием в культурной жизни Азербайджана. Выставка была организована посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане, Министерством культуры и туризма Рязанской области и Государственным музеем-заповедником С.А. Есенина. Этому событию предшествовала торжественная церемония открытия после реконструкции в поселке Мардакяны музея Сергея Есенина в Центре азербайджано-российских литературных связей. В приветственных речах как российской, так и принимающей сторон подчеркивалось значение азербайджанских мотивов, плодотворность бакинского периода в творчестве Сергея Есенина и неиссякаемая со временем любовь к нему в этой стране. Начиная с 1920 года, поэт приезжал в Баку несколько раз. Наряду с кратковременными посещениями были и достаточно продолжительные периоды его пребывания на этой гостеприимной земле. В газете «Бакинский рабочий» регулярно печатались стихи Есенина, на открытии памятника 26 бакинским комиссарам 21 сентября 1924 г. читалась его «Баллада о 26». Впервые здесь было напечатано знаменитое стихотворение «Отговорила роща золотая…», а в декабре 1924 года в издательстве «Бакинский рабочий» вышел сборник «Русь советская». «Персией», «шафранным раем», где Есенин очень хотел побывать, послужила бывшая дача нефтепромышленника Мухтарова в Мардакянах. Там были написаны многие волшебные стихи из «Персидских мотивов». Именно здесь еще в 1975 г. был открыт музей Сергея Есенина.

Расставанию с Баку, с которым были связаны светлые дни в жизни Есенина, посвящено щемящее стихотворение «Прощай Баку! Тебя я не увижу». Позднее это произведение стало жемчужиной национальной культуры в исполнении прославленного певца Муслима Магомаева, написавшего к нему музыку.

Память о Есенине жива и высоко чтится в Азербайджане. Поэтому интерес к выставке был неподдельно велик – она продлилась несколько месяцев. На ней были представлены фотографии, картины, рисунки, документы и предметы быта из фондов музея-заповедника в Константинове. Музею в Мардакянах рязанцами была подарена копия фотографии поэта с главным редактором газеты «Бакинский рабочий» Петром Чагиным, сделанная в 1924 году в Баку, и многотомное издание сочинений Есенина, куда вошли произведения, написанные в Азербайджане. Предполагается дальнейшее сотрудничество Государственного музея-заповедника С.А. Есенина и Музея Есенина в Мардакянах, что позволит модернизировать литературную экспозицию в Константинове, полнее представив бакинский период творчества Сергея Есенина.

Следующим этапом совместной работы Россотрудничества, министерства культуры и туризма Рязанской области и Государственного музея-заповедника С.А. Есенина стала выставка, открывшаяся 12 апреля этого года в Российском центре науки и культуры в г. Варшаве.

В Польше интерес к творчеству С.Есенина возник в начале 1920-х гг., еще до зарубежной поездки поэта в польских журналах появились переводы его произведений (отрывки из поэм «Инония» и «Товарищ»). Большое внимание Есенину уделялось в критических откликах. Так, выдающийся польский писатель Я. Ивашкевич посвятил обширную положительную рецензию московскому изданию поэмы «Пугачев», в которой отмечал родство Есенина с Пушкиным. Не менее известный С. Жеромский выступил с резко полемической статьей «Снобизм и прогресс», направленной в целом против новых течений в русской поэзии. Обе работы датируются 1922-м годом. Впоследствии творчество Есенина было предметом интереса и научного изучения польскими специалистами вплоть до последнего времени, о чем свидетельствует их участие в развитии современного международного есениноведения.

Богатая и разнообразная экспозиция выставки включала мемориальные предметы (жилет, чернильницу и перо Сергея Есенина, вещи его матери, а также полотенце, рубашки, веретено и крынку из родительского дома в Константинове), фотографии Сергея Есенина 1909 – 1925 годов. Графические работы художников В.А. Шестакова и С.А. Епифанова дают представление о родном крае поэта и иллюстрируют его стихотворения. Изображения самого поэта были представлены работами народного художника РСФСР С.Ф. Якушевского, Л.И. Шарлемань, Е.П. Лаврентьева. Прижизненные издания Есенина «Персидские мотивы» (1925 г., М. ), «Избранные стихи» (1925 г. М.), «Пугачев» (1922 г., П.), «Полное собрание сочинений» (1926 г., М.-Л.), наряду с рукописями произведений, которые еще при жизни поэта переводились на европейские языки, в том числе и на польский, создавали особую ауру экспозиции.

После Варшавы выставка «Мой край, задумчивый и нежный...» была показана в Берлине. Она была открыта в День России, 12 июня, в так называемом Русском доме (Russischen Hause), расположенном в центральной части Берлина. На церемонии открытия было зачитано приветствие врио губернатора Рязанской области Николая Любимова, а в подарок передано Полное собрание сочинений С.А. Есенина и издания музея, в том числе посвященные берлинскому периоду в жизни поэта.

Эта страница открыла зарубежные маршруты Есенина, начавшиеся с вылета вместе с Айседорой Дункан на аэроплане советско-немецкой авиакомпании «Дерулюфт» 10 мая 1922 г. по маршруту Москва-Кенигсберг-Берлин. В начале 1920-х гг. германская столица была центром русской эмиграции, существовал так называемый «Русский Берлин», в котором была сосредоточена большая часть эмигрировавшей интеллектуальной и культурной элиты. Об активности литературно-художественной жизни «Русского Берлина» этого периода свидетельствует существование около двух десятков русских издательств только в одном Берлине.

Уже 12 мая Есенин выступил в Доме искусств, созданном русскими эмигрантами. В Берлине поэт прожил до июля и останавливался здесь на обратном пути из Европы в Россию в 1923 г. О берлинском периоде в жизни Есенина написаны многочисленные воспоминания. Но для истории литературы важнейшим и своеобразным памятником пребывания великого русского поэта в Берлине служат три поэтических сборника, увидевшие здесь свет в различных русских издательствах в 1922-1923 гг. Ряд произведений С. Есенина был опубликован в них впервые. Однако первой берлинской публикацией Есенина был «Триптих», выпущенный издательством «Скифы» в 1920 г., в Типографии Отто Эльснера, (Verlag «Skythen» Berlin W. 30, Eisenacher Strasse 10). «Триптих» включал поэмы «Пришествие», «Октоих», «Преображение».

В 1922 г. в Берлине в «Русском универсальном издательстве» выходит поэма С.Есенина «Пугачев». В том же 1922 г. в издательстве З.И. Гржебина вышел 1-й том «Собрания стихов и поэм» С.Есенина, включающий как крупные произведения («Инония»), так и большую подборку лирических стихотворений. Выход этого тома вызвал громкий резонанс и почти единодушную восторженную реакцию русских литераторов. Наконец, в 1923 г. издательство И.Т. Благова выпустило отдельным сборником «Стихи скандалиста».

Еще в 2013 г. Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, в рамках перекрестного года Германии в России и России в Германии, подготовил подарочный набор репринтных стихотворных сборников С.А. Есенина из фондов музея-заповедника, изданных в Берлине в 1922–1923 гг. Этот набор берлинских изданий поэта стал органичной и весьма выразительной частью экспозиции выставки 2017 г., как бы соединив две эпохи в судьбе поэта – прижизненную и посмертную, подчеркивающую непреходящее значение его поэзии.

На выставке представлены пейзажи и иллюстрации замечательных художников-графиков В.А. Шестакова и С.А. Епифанова, портреты Есенина, выполненные С.Ф. Якушевским и Е.П. Лаврентьевым. Серия фотографий наглядно описывает сельские реалии конца XIX – начала ХХ века, включая усадьбу Есениных, а также облик музея в наши дни. Представлены и бытовые предметы из обстановки родительского дома поэта.

Есть основания надеяться, что выставка «Мой край, задумчивый и нежный...» в ближайшие месяцы будет показана и в других городах Европы. Залогом этому служит большой интерес к творчеству великого русского поэта Сергея Есенина, проявляющийся в разных странах.

Борис Иогансон,

директор Государственного музея-заповедника С.А. Есенина