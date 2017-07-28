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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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ЕГЭ ждут перемены

00:01 / Актуально
О возможных корректировках экзамена Рособрнадзор объявит до 1 сентября
ЕГЭ ждут перемены

Рособрнадзор и Общественная палата (ОП) РФ почти синхронно, с разницей в неделю, начали сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ. ОП принимает обращения в течение июля, чтобы в конце месяца представить подготовленное экспертами заключение.

А Рособрнадзор закончит прием 11 августа, чтобы объявить о возможных корректировках до 1 сентября. «Известия» выяснили, что изменения могут коснуться самой процедуры – экзаменационные материалы станут печатать в пунктах проведения ЕГЭ, также будут уточнены формулировки заданий по русскому, литературе, химии, информатике. И если профильные ведомства прислушаются к мнению педагогов и родителей, ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным в 2022 году.

Зампред комиссии по развитию образования и науки ОП РФ Людмила Дудова сказала, что о серьезной реформе речь не идет.

– Работа по совершенствованию экзамена ведется на протяжении всего его существования, – сообщила она «Известиям». – Но первые предложения уже поступают на наш сайт. Особенно важно услышать мнения выпускников, тех, кто уже прошел ЕГЭ. Я не знаю, какие предложения они внесут. Но прогнозирую, что это будут замечания в основном по процедурной части.

Из жалоб, что уже поступили в ОП, можно выделить нарушения порядка проведения ЕГЭ, отказы в выдаче дополнительных бланков, неисправность аппаратуры.

– Отказ в выдаче бланков – традиционная проблема, связанная с нерасторопностью местных властей в распечатке документов, – пояснила Людмила Дудова. – Никаких нормативов по ограничению количества бланков нет.

А аппаратура особенно часто подводит в больших городах, где на ней распечатывается огромный массив бумаги. Властям нужно заранее иметь статью расходов на ремонт техники.

В пресс-службе Рособрнадзора «Известиям» также сообщили, что в этом году радикальных изменений не будет.

– Основные были сделаны в предыдущие годы, – пояснили там. – Сейчас идет незначительная корректировка процедуры и содержания экзаменационных материалов.

Ближайшие изменения, которые произойдут уже в 2018 году, – переход на повсеместную печать экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов (в этом году таких мест было около 50%), а также корректировка критериев и уточнение формулировок заданий по русскому языку, литературе, химии и информатике. В 2022 году будет введен обязательный для получения школьного аттестата ЕГЭ по иностранным языкам. Обсуждается и введение ЕГЭ по истории, но окончательное решение не принято.

Член Общественной палаты РФ прошлого созыва, экс-зампред комиссии по русскому языку и литературе Роман Дощинский сказал «Известиям», что «к обязательному экзамену по иностранному языку страна не готова». Того же мнения придерживается и нынешний зампред комиссии по развитию образования ОП РФ Людмила Дудова.

Роман Дощинский рассказал, что внутри экспертного сообщества обсуждается система «распределенной» сдачи нескольких экзаменов, чтобы сдавать все ЕГЭ в течение не нескольких дней, а нескольких месяцев, по мере готовности. А Людмила Дудова отметила, что подобный опыт уже есть в ряде регионов.

Эксперты также призвали превратить центры контроля качества ЕГЭ в каждом регионе в независимые (от школ) центры приема ЕГЭ.

– Похожий опыт есть в Китае, – отметила Людмила Дудова. – Но его внедрение требует серьезного финансирования.

«Учитель года России – 2009», физик Вадим Муранов считает, что декоративными изменениями ЕГЭ не улучшить, а на радикальные Министерство образования не пойдет. Прежде всего, по его словам, нужно развести экзамены для аттестата в школе и для поступления в вуз.

– Сегодня получается, что все школьники по умолчанию абитуриенты. Это не так. Экзамен в вуз должен быть другим – сложнее, целенаправленнее. В вузы должны поступать те, кому это действительно нужно, – отметил он.

В пресс-службе Минобрнауки «Известиям» сообщили, что глава ведомства Ольга Васильева неоднократно подчеркивала: кардинальных изменений ЕГЭ в ближайшее время не предвидится, но «будет отшлифовываться то, что уже есть – в частности, сокращение тестовой части».

По словам председателя Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольги Летковой, родители давно борются с тестовой частью. И министерство даже пошло на компромисс, добавив задания по русскому языку.

– Но вместо того чтобы заменить тест сочинением, дети сейчас пишут сочинение, потом изложение, а потом еще и тест, – отметила Ольга Леткова.

А представители профсоюза «Учитель» рассказали «Известиям», что проблемы с ЕГЭ есть не только у школьников. Поскольку за вознаграждение труда учителей и технических специалистов, организующих экзамен, отвечают регионы, в трети субъектов РФ такая работа не оплачивается вовсе, а размер оплаты при ее наличии варьируется от 40 рублей в день в Алтайском крае и до 300–400 рублей в час в Москве.

В Минобрнауки знают о проблеме, но пока не могут ее решить. Зарплата педагога привязана к средней по региону, а поскольку нет равенства среди субъектов, это отражается и на выплатах.

Кирилл Кудрин
(Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»)

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 136 (5423) от 28 июля 2017 года
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