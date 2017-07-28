Город – наш общий дом

Российские города должны стать благоустроенными, комфортными, красивыми и удобными для людей

Форум «Единой России» «Городская среда», прошедший в минувший понедельник в Краснодаре, определил основные направления развития городов нашей страны на ближайшее будущее.

Ключевой посыл форума – сделать населенные пункты России такими, чтобы местные жители не хотели оттуда уезжать, а инвесторы стремились прийти именно на эту территорию. Государство жалеть денег на благоустройство не будет.

На необходимость вплотную и системно заняться преобразованием городской среды партия власти указала еще в конце прошлого года. Тема благоустройства дворов и приведения в порядок общественных пространств вышла на первый план в ходе предвыборной кампании в Госдуму. Так появились новые партийные проекты «Единой России» – «Городская среда» и «Парки малых городов». Позже создание качественной городской среды было объявлено одним из приоритетов государственной политики, был утвержден соответствующий госпроект. На его реализацию только в нынешнем году государство выделило значительную сумму – 20 миллиардов рублей. Работа в рамках этой программы, в том числе в Рязанской области, уже ведется, причем активно участвуют в ней сами жители. На формирование комфортной городской среды регион получил почти 201 миллион рублей федеральных денег, а собственных средств вкладывает больше 56 миллионов рублей. На эти деньги запланировано обновить больше 300 дворовых территорий, обустроить два десятка общественных пространств – парков, скверов, тротуарных зон. Планы масштабные, а времени на их воплощение не так много, поэтому первые благоустроительные работы уже начались.

Но, затевая любое большое и важное дело, тем более федерального масштаба, важно на определенном этапе сверить часы, определить перспективу, понять, где необходимо внести дополнения и коррективы. Именно для этого был организован форум «Единой России» «Городская среда». Он не случайно проходил именно в Краснодаре, ведь столица Кубани входит в число самых благоустроенных городов России.

Участие в форуме приняло около тысячи человек, в их числе – представители Рязанской области. Это и.о. заместителя председателя правительства региона Андрей Савичев, депутаты Рязанской областной Думы Алексей Просянников и Александр Ачалов, заместитель регионального министра ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов, заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Ирина Кащеева, представители администраций Шиловского и Ряжского районов, а также города Сасова.

Рязанцы побывали на всех четырех дискуссионных площадках форума. На одной из них обсуждалась тема современных городских общественных пространств, вовлечения в их создание представителей жителей и бизнеса. Комментируя работу этой площадки, Андрей Савичев подчеркнул, что в Рязани есть крупный пример вовлечения бизнеса в улучшение общественного городского пространства, имея в виду реконструкцию Лыбедского бульвара. Что касается формирования программы развития городской среды в регионе на ближайшие пять лет, то она, как объяснил Андрей Савичев, будет составлена так, чтобы ею были охвачены максимум муниципалитетов, чтобы были учтены все пожелания жителей многоквартирных домов.

По словам регионального координатора партпроекта «Городская среда» Александра Ачалова, уже сейчас рязанцы активно включились в благоустройство своих дворов.

На дискуссионных площадках форума «Городская среда» были выработаны десятки рекомендаций, которые вошли в резолюцию форума. А ключевым его событием стало выступление председателя партии «Единая Россия», Председателя Правительства России Дмитрия Медведева. Он поддержал прозвучавшее во время дискуссий предложение о разработке стратегии развития российских городов до 2025 года. По словам лидера партии, необходимо утвердить стандарты качества городской среды и комплексного развития территорий. Дмитрий Медведев в ходе своего выступления сообщил, что поручил в 2018 году сохранить текущий уровень госрасходов на развитие городской среды, а также предусмотреть эту статью расходов в трехлетнем бюджете. Председатель российского Правительства также подчеркнул важность сохранения общественного контроля за организацией комфортной городской среды, за «приемкой» таких работ, чтобы горожане получили право выдвигать своих представителей в соответствующие комиссии и могли следить за ситуацией, имели систему обратной связи через Интернет. Также при формировании комфортной городской среды крайне важно учитывать и состояние исторических центров. В частности, Дмитрий Медведев высказался в пользу внедрения единого дизайн-кода для исторических центров российских городов.