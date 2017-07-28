Супружеское долголетие

Хотим выразить благодарность Совету ветеранов Московского района за проведение прекрасной встречи супружеских пар, проживших совместно более 50 лет, в ДК «Приокский».

Под громкие аплодисменты супружеские пары вошли в зал, где были по-праздничному накрыты столы. Все уселись. И перед нами появились и закружились в вальсе пары хорео-графического ансамбля «Приокские росы», которые сразу подняли нам настроение.

Поздравили нас с Днем семьи, любви и верности депутаты Рязанской областной Думы Т.Н. Панфилова, Рязанской городской Думы С.А. Карасев, председатель Совета ветеранов А.И. Репченкова.

Каждую чету ведущая Л.Н. Леоненко приветствовала небольшой историей, ярко характеризующей семью. Мы вспоминали и отвечали на вопросы, когда и где познакомились, кто первый идет на примирение, как мы ласково называем друг друга.

Нас порадовали своим выступлением солисты А. Фирсов, В. Ежкова, Г. Митрохина, И. Попов, которые исполняли песни о любви. А как мы восхитились исполнением танго супругами Волковыми, цыганским ансамб­лем Совета ветеранов. Мы и сами и пели, и танцевали – и забыли, что нам так много лет. Праздник прошел душевно, мы получили заряд бодрости надолго.

По окончании праздника нас всех вместе сфотографировали и вручили цветы, сладкий сувенир. Огромное спасибо нашему Совету за праздник.

Бичевины, Тишкины, Климовы,

ветераны ВОВ