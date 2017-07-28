Время определено

«Может ли руководство на новой работе до бесконечности продлевать испытательный срок?

Владимир Косачев,

г. Касимов»

По трудовому законодательству испытательный срок не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, руководителей филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений организаций – шести месяцев (если иное не установлено федеральным законом).

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности работника и другие периоды фактического отсутствия на работе.