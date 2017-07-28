Быстро и качественно

«Мы, жильцы дома №7 по улице Юннатов г. Рязани, благодарим работников ООО «Электростроймонтаж» в лице директора Новикова Максима Александровича, прораба Макарова Владимира Николаевича, электромонтажников Игумнова Геннадия Николаевича, Антошкина Александра, Матюхина Михаила за проведение капитального ремонта, замену электропроводки и добросовестное отношение к своим обязанностям. Все было сделано качественно и в короткие сроки.

С уважением,

жильцы дома №7 по ул. Юннатов Старшая по дому Мишина Л.В.»