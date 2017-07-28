Кто собрался в губернаторы

Основные претенденты на пост главы Рязанской области уже известны

На этой неделе истек срок приема документов для регистрации кандидатов на выборы губернатора Рязанской области, которые пройдут 10 сентября 2017 года. В нашем сегодняшнем выпуске «Я – избиратель» итоги этапа выдвижения и ситуацию с регистрацией на сегодняшний день комментирует секретарь избирательной комиссии Рязанской области Сергей СКОБЕЛЕВ.

– В соответствии с поправками в областной закон о выборах губернатора, принятыми в мае 2017 года, был установлен срок для выдвижения кандидатов – в течение 30 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов (13 июня).

В этот период документы о выдвижении в областную избирательную комиссию подали шесть кандидатов. Это четыре кандидата от парламентских партий: Николай Любимов («Единая Россия»), Сергей Пупков («Справедливая Россия»), Александр Шерин (ЛДПР), Владимир Федоткин (КПРФ), а также два кандидата от непарламентских партий: Александра Перехватова («Партия роста») и Святослав Голубятников («Партия Возрождения России»). Все они подали документы надлежащим образом, всем было дано разрешение на открытие специального избирательного счета, после чего они приступили к сбору подписей.

Документы на регистрацию в соответствии с новыми сроками комиссия принимала в период не ранее чем за 55 и не позднее чем за 45 дней до дня голосования. Самым первым 16 июля комплект документов в облизбирком принес Николай Любимов. 19 июля документы представила Александра Перехватова. Для преодоления «муниципального фильтра» претендентам на пост главы региона необходимо было собрать не менее 218 подписей депутатов и глав муниципальных образований в свою поддержку. Оба кандидата сдали разрешенный законом максимум, то есть на 5% больше необходимого, – 228 подписей. Все они признаны комиссией действительными, нарушений не выявлено. 19 июля облизбирком принял решение о регистрации кандидата от «Единой России», 21 июля – кандидата от «Партии роста».

Также вместе с подписными листами кандидат в губернаторы теперь по закону должен представлять в комиссию список из трех человек, которые в случае его победы на губернаторских выборах смогут претендовать на место в Совете Федерации. В списке Николая Любимова – экс-губернатор Олег Ковалев, действующий сенатор Игорь Морозов и председатель комитета Рязанской областной Думы по экономическим вопросам, президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева. Александра Перехватова предложила в Совфед рязанских предпринимателей Игоря Румянцева, Владимира Тарасова и Вячеслава Хламова.

21 июля документы на регистрацию в облизбирком принесли Владимир Федоткин и Александр Шерин. 26 июля, в последний день приема документов, подписные листы с необходимым комплектом документов представил Сергей Пупков. Все трое сдали также по 228 подписей. Комиссия должна рассмотреть документы и принять решение о регистрации в десятидневный срок. Следовательно, окончательный список кандидатов в губернаторы будет известен, самое позднее, 4 августа.

Еще один кандидат, заявивший о своем намерении бороться за лидерство, Святослав Голубятников, документы в установленный срок в комиссию так и не принес, а это законное основание для отказа в регистрации.

После завершения регистрации кандидатов всех нас ждет наиболее зрелищный этап избирательной кампании – агитация в СМИ. Она стартует за 28 дней до дня голосования, 12 августа. Но общий агитационный период начинается гораздо раньше: свои агитационные материалы кандидаты вправе распространять сразу после того, как открыли специальный избирательный счет.