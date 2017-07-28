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Выпуск № 136 (5423)
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Кто собрался в губернаторы

00:01 / Я – избиратель
Основные претенденты на пост главы Рязанской области уже известны
Кто собрался в губернаторы

На этой неделе истек срок приема документов для регистрации кандидатов на выборы губернатора Рязанской области, которые пройдут 10 сентября 2017 года. В нашем сегодняшнем выпуске «Я – избиратель» итоги этапа выдвижения и ситуацию с регистрацией на сегодняшний день комментирует секретарь избирательной комиссии Рязанской области Сергей СКОБЕЛЕВ.

– В соответствии с поправками в областной закон о выборах губернатора, принятыми в мае 2017 года, был установлен срок для выдвижения кандидатов – в течение 30 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов (13 июня).

В этот период документы о выдвижении в областную избирательную комиссию подали шесть кандидатов. Это четыре кандидата от парламентских партий: Николай Любимов («Единая Россия»), Сергей Пупков («Справедливая Россия»), Александр Шерин (ЛДПР), Владимир Федоткин (КПРФ), а также два кандидата от непарламентских партий: Александра Перехватова («Партия роста») и Святослав Голубятников («Партия Возрождения России»). Все они подали документы надлежащим образом, всем было дано разрешение на открытие специального избирательного счета, после чего они приступили к сбору подписей.

Документы на регистрацию в соответствии с новыми сроками комиссия принимала в период не ранее чем за 55 и не позднее чем за 45 дней до дня голосования. Самым первым 16 июля комплект документов в облизбирком принес Николай Любимов. 19 июля документы представила Александра Перехватова. Для преодоления «муниципального фильтра» претендентам на пост главы региона необходимо было собрать не менее 218 подписей депутатов и глав муниципальных образований в свою поддержку. Оба кандидата сдали разрешенный законом максимум, то есть на 5% больше необходимого, – 228 подписей. Все они признаны комиссией действительными, нарушений не выявлено. 19 июля облизбирком принял решение о регистрации кандидата от «Единой России», 21 июля – кандидата от «Партии роста».

Также вместе с подписными листами кандидат в губернаторы теперь по закону должен представлять в комиссию список из трех человек, которые в случае его победы на губернаторских выборах смогут претендовать на место в Совете Федерации. В списке Николая Любимова – экс-губернатор Олег Ковалев, действующий сенатор Игорь Морозов и председатель комитета Рязанской областной Думы по экономическим вопросам, президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева. Александра Перехватова предложила в Совфед рязанских предпринимателей Игоря Румянцева, Владимира Тарасова и Вячеслава Хламова.

21 июля документы на регистрацию в облизбирком принесли Владимир Федоткин и Александр Шерин. 26 июля, в последний день приема документов, подписные листы с необходимым комплектом документов представил Сергей Пупков. Все трое сдали также по 228 подписей. Комиссия должна рассмотреть документы и принять решение о регистрации в десятидневный срок. Следовательно, окончательный список кандидатов в губернаторы будет известен, самое позднее, 4 августа.

Еще один кандидат, заявивший о своем намерении бороться за лидерство, Святослав Голубятников, документы в установленный срок в комиссию так и не принес, а это законное основание для отказа в регистрации.

После завершения регистрации кандидатов всех нас ждет наиболее зрелищный этап избирательной кампании – агитация в СМИ. Она стартует за 28 дней до дня голосования, 12 августа. Но общий агитационный период начинается гораздо раньше: свои агитационные материалы кандидаты вправе распространять сразу после того, как открыли специальный избирательный счет.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 136 (5423) от 28 июля 2017 года
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