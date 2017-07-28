Голосуйте, где удобно

C 26 июля в регионе стартовал прием заявлений от избирателей, желающих проголосовать по месту пребывания

В этом году на выборах губернатора Рязанской области 10 сентября 2017 года впервые будет применяться новый порядок голосования для избирателей, которые не смогут прийти в день выборов на участок по месту прописки. Вместо того чтобы брать открепительные, люди теперь могут просто подать заявление одним из удобных способов. О нововведении рассказал заместитель председателя избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков.

– Человек может прийти в территориальную избирательную комиссию как по месту фактического нахождения, так и по месту, где он прописан, и оформить заявление. При себе нужно иметь только паспорт с отметкой о регистрации в пределах Рязанской области, – пояснил Дмитрий Боков.

С этой же целью можно обратиться в ближайший многофункциональный центр (МФЦ). Третий путь – через Единый портал госуслуг: зарегистрированный пользователь может оформить заявление самостоятельно не выходя из дома. Также с 30 августа по 4 сентября избирателей будут ждать в участковых избирательных комиссиях по месту жительства либо по месту, где они будут находиться в день голосования.

Подать заявление можно вплоть до 14 часов 9 сентября 2017 года. Но для тех, кто примет решение в последние пять дней, предусмотрен документ несколько иного вида, с защитной маркой, фрагмент которой отклеят на участке, на который человек придет голосовать, и приклеят напротив данных гражданина в списке избирателей. Оформить такое заявление можно будет только в участковой комиссии по месту регистрации.

Со всеми вопросами граждане могут обратиться по телефону «горячей линии» облизбиркома: (4912) 21-77-56, а также в информационно-справочный центр ЦИК РФ по телефону: 8-800-301-12-09.